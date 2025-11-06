陪他投案！黃明志15年女友曝光1／黃明志主動投案 大馬媒體爆：15年正牌女友不離不棄

知名歌手黃明志投案時，身旁這名女子掀起討論，傳出她就是黃明志交往超過十五年、甚至論及婚嫁的女朋友Sarah。原來黃明志有女友，還帶著壯陽藥跟死者謝侑芯共度一夜，現在鬧出人命，對於女友Sarah來說，恐怕要唱這首歌：「對不起傷害了你，傷了你的感情，到底是誰的心碎了一地。」

大馬藝人黃明志，因在網紅謝侑芯命案中被列為主要調查對象，5日凌晨已經主動現身吉隆坡投案。但大馬媒體《中國報》獨家報導，當時跟隨黃明志一起前往警局的，除了他的鄭姓律師還有這一位──身穿白色TShirt搭配長褲，半夜還要為黃明志奔波勞累，《中國報》指出這名女子，就是陪伴了他15年的正牌女友Sarah。

報導也表示，Sarah的外型清秀，曾被形容撞臉越南女星海倫清桃，這幾年經常和黃明志一起到台灣工作，不只是以女友的身分陪伴左右，更是他的化妝師和造型師。

雖然不少網紅曾經批評黃明志刻意隱瞞非單身的實情，但他在臉書PO文中其實會經常發女友和工作人員一起出席活動的照片，只是為了保護Sarah的個人隱私，通常會以貼圖遮擋臉部。

另外，大馬警方4日突然把這起案件定為謀殺展開調查，引起各界高度關注。馬來西亞律師吳家健分析可能是這個原因。大馬律師吳家健：「他可能是從謀殺那可能會變成他殺蓄意傷人，那就是從服毒或者是持有毒品這樣子的，可能不是針對案情案件事實上的一個進展，可能只是一個策略一個主控方的策略。」

針對大眾最關心的，黃明志一旦謀殺罪成會面臨怎麼樣的懲處，吳家健律師認為，大馬在2023年廢除強制死刑後，法院可能還會有終身監禁這個選項。「（終身監禁）通常是被視為30年，至40年不等的有期徒刑，可能加上12下的鞭刑這個可能是最重的，可是當然最重就是死刑。」黃明志從5號起已經被大馬警方延扣6天，目標是爭取時間展開更詳細的調查。

