陪他投案！黃明志15年女友曝光2／黃明志開「男人後花園」飯店 傳喜愛消費第三性公關

黃明志命案風波未平，又被起底私生活驚人！他去年8月開箱自己位於泰馬邊境的飯店，號稱馬來西亞男人的天堂，更形容當地是馬來西亞的後宮，入夜後聲色場所林立。根據《鏡週刊》報導，黃明志常揪友人去泰國參加「黑暗行程」，不過友人直言行程內容「發毒誓不能外傳」。黃明志多次以泰國風俗為創作靈感，被傳言特別喜愛第三性風俗業者。

打開房門，映入眼簾的竟是一間監獄。歌手黃明志去年八月親自開箱自己在馬泰邊境打造的極樂飯店。另一間走的是日本教室風，各種場景成了黃明志最自豪的噱頭。飯店就在馬泰邊境的小鎮丹諾，黃明志號稱這裡後宮佳麗三千，只要想要的，這裡都找的到。

黃明志：「這地方旺起來最重要的原因，是馬來西亞男性來消費。人家常講這裡是馬來西亞的後花園，或是馬來西亞的後宮。」黃明志透露，丹諾入夜後，各種聲色場合應有盡有，而他的飯店也成了泰馬邊境紅燈區重要地標，目標是打造男性天堂。

週刊更爆料，黃明志還會揪好友到泰國展開「黑暗行程」，但具體做了什麼，友人透漏「發了毒誓不可以講出去」。

〈泰國情哥〉：「只要你能證明你不是人妖，看不出來希望別太見怪。」熱愛夜生活的黃明志傳出特別喜歡到泰國消費，而且鎖定第三性風俗業者，特殊喜好成為這首歌的創作靈感。「我會按摩純正的的泰國的Style，會讓你身體健康要嗎？」友人透露，他的生活太複雜了，不是一般人可以碰。倒是黃明志本人豪不避諱，奢華享樂，在MV影片中一覽無遺。