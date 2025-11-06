陪他自首！黃明志15年正宮女友長相曝光 「激似越南林志玲」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

大馬歌手黃明志近來捲入網紅「護理女神」謝侑芯的謀殺案中，昨（5）日凌晨已經前往吉隆坡金馬警區總部自首，遭警方扣押至11月10日，而在自首時，他身旁除了律師外，與他交往15年的神秘女友Sarah也在他身邊，如今女友的樣貌也跟著曝光，過去女方曾被形容激似「越南林志玲」海倫清桃。

黃明志捲入護理女神命案中。（圖／亞洲通文創提供）

黃明志來台工作時，時常能見到造型師女友Sarah在身旁，她也時常出現在員工們出席的活動照片中，但為了保護女方隱私，黃明志都會把女友的模樣以貼圖遮擋。

近來黃明志被爆玩的花，小模、網紅外，還邀友人去極樂泰國行，去第三性風俗業消費等，知情人士透露，Sarah個性低調且神祕，對於這些都是睜一隻眼閉一隻眼，就留黃明志昨天自首時，她都安靜在一旁陪伴。

