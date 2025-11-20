陪伴不孤單！岡山醫院推失智照護4堂課 助家屬走過最長情的照顧路

【記者 王苡蘋／高雄 報導】為強化失智症家庭的照護支持，高雄市立岡山醫院失智共同照護中心於10月至11月推出「給家屬的4堂照護課程」，從飲食、心理調適到日常照護技巧與紓壓活動，提供失智症照顧者全方位的知能補給與情緒支持，協助家屬在漫長照護路上獲得力量。

岡山醫院指出，失智症已成為高齡社會的重要議題，長期照護不僅耗費體力，更可能造成沉重心理壓力，照顧者經常需要專業指引與情緒出口。此次支持團體課程以「照顧不孤單、學習更安心」為主軸，採免費小班化方式進行，希望營造安全、友善的互助環境，讓家屬能彼此分享、理解與交流。

課程內容分為多軸進行。營養師與醫師從飲食與身心健康切入，分享如何透過營養調整、簡易運動與生活習慣改善，協助長者維持體力與腦部活力，也讓照顧者能在日常中掌握更有效率的照護方式。臨床心理師則以輕鬆易懂的方式解析照護壓力來源，教導情緒調適與壓力覺察技巧，協助家屬找到喘息空間並改善家庭溝通。

後續課程更聚焦失智症的症狀認識與照護策略，由專科醫師釐清失智與失憶的差異，協助家屬掌握疾病階段，並以情境示例說明更合宜的生活安排方式。職能治療師帶領家屬透過靜心活動與實作示範，練習與長者互動的技巧，同時透過手作與藝術療癒課程，讓參與者放鬆身心、釋放情緒，並在創作中重新獲得能量。

在課程尾聲，護理師及個管師進一步分享居家照護重點與長照資源運用，協助家屬更熟悉制度與服務管道，強化實際照護能力。整體課程以「支持照護者」為核心，希望建立一張環繞家庭、醫療與社區的安心照護網。

院長于慶龍表示，照顧失智者是一場長期旅程，需要專業知識與社區支持並行。岡山醫院希望藉由持續推動照顧者支持團體，讓家屬在照護路上不再孤單，也期待更多民眾加入未來課程，共同打造更友善的失智照護環境。（圖╱岡山醫院提供）