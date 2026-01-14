陪伴不能中斷 幸福年菜面臨缺口 老五老基金會20週年 陪伴長輩過好一整年

老五老基金會20週年，陪伴長輩過好一整年。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】農曆年前夕，老五老基金會今（14）日於台中石岡舉辦「擁抱獨老 愛不打烊－20周年成果與感恩餐會」，邀請獨居及弱勢長輩與二十多家企業夥伴齊聚圍爐，在熱騰騰的年菜與溫暖陪伴中，提前感受年節團圓的幸福氛圍。基金會也藉此分享20年來的服務成果，並呼籲社會大眾關注：陪伴不只在過年，更需要全年不中斷的支持。

對許多獨居長輩而言，過年期間反而是孤獨感最強烈的時刻。老五老基金會長期關注獨老與弱勢長輩的生活處境，透過圍爐共餐與年菜服務，讓長輩在年節期間不再只是一個人吃飯，而是有人陪、有溫度的過年。今天活動現場，長輩們與企業夥伴一同用餐、聊天，親手編織平安結贈送給貴賓，傳遞滿滿祝福，也讓陪伴成為最真實的互動。

廣告 廣告

73歲的劉伯伯分享：「有人陪著我慢慢來，日子好像又亮起來了。」這樣的轉變，正是基金會長期服務最珍貴的成果。（圖/記者廖妙茜翻攝）

73歲的劉伯伯，去年初因中風倒下，原本是家中經濟支柱的他，因突如其來的疾病，面臨龐大的醫療費用與生活壓力，一度對未來失去信心。自去年四月起，劉伯伯開始參與老五老日間照顧中心服務，在服務人員的陪伴與鼓勵下，身心狀況逐漸穩定，也重新找回自我價值。他分享：「有人陪著我慢慢來，日子好像又亮起來了。」這樣的轉變，正是基金會長期服務最珍貴的成果。

老五老基金會執行長游麗裡表示：「非常感謝這20年來願意一路同行的企業與社會大眾，因為有你們，許多長輩才能在最需要的時候被接住。過年很重要，但長輩的需求不是只有這幾天，整年度穩定的陪伴與支持，才是讓他們安心生活的關鍵。」

老五老基金會今14日於台中石岡舉辦「擁抱獨老 愛不打烊－20周年成果與感恩餐會」，邀請獨居及弱勢長輩與二十多家企業夥伴齊聚圍爐。（圖/記者廖妙茜翻攝）

然而，距離過年僅剩一個月，年度服務募款目前仍未達五成，尚有近五百萬元服務經費缺口，即將影響2,540位獨居及弱勢長輩的持續照顧。除了年節期間的「幸福年菜」，基金會全年亦提供定期營養物資補充、居家修繕、陪伴圓夢計畫等多元關懷服務，皆仰賴社會各界的長期支持，才能讓長輩的生活不因資源中斷而再次陷入困難。誠摯邀請社會大眾、企業夥伴與愛心民眾一同響應捐款支持，成為陪伴長輩的穩定力量。