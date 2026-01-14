陪伴不能中斷 老五老基金會邀您支持幸福年菜

老五老基金會14日邀請獨居及弱勢長輩圍爐（圖:老五老基金會提供）



農曆年前夕，老五老基金會14日邀請獨居及弱勢長輩與20多家企業夥伴齊聚圍爐，在熱騰騰的年菜與溫暖陪伴中，提前感受年節團圓的幸福氛圍。基金會也藉此分享20年來的服務成果，並呼籲社會大眾關注，陪伴不只在過年，更需要全年不中斷的支持。

73歲的劉伯伯，去年初因中風倒下，原本是家中經濟支柱的他，因突如其來的疾病，面臨龐大的醫療費用與生活壓力，一度對未來失去信心。但是在劉伯伯參與老五老日間照顧中心服務後，身心狀況逐漸穩定，也重新找回自我價值。他分享，有人陪著他慢慢來，日子好像又亮起來了。

距離過年僅剩一個月，年度服務募款目前仍未達五成，即將影響2,540位獨居及弱勢長輩的持續照顧。除了年節期間的「幸福年菜」，老五老基金會全年也提供定期營養物資補充、居家修繕、陪伴圓夢計畫等多元關懷服務，邀請社會大眾、企業夥伴與愛心民眾一同響應捐款支持，成為陪伴長輩的穩定力量。

