陪伴先生走過氣爆復健 一肩扛起家計重擔

環保回收、讀書會、大愛媽媽成長班、夏令營等慈濟活動，總少不了魏素香的身影，正當魏素香積極參與慈濟工作時，2009年先生因為一場氣爆意外，讓家庭經濟落在魏素香身上，所幸透過社會支援、及慈濟志工的陪伴，加上魏素香的堅強與勇敢，總算度過人生難關，人生無常也讓她更把握分秒、積極付出。

做事調理分明，能這樣踏出家門做慈濟，對57歲魏素香來說相當不容易

慈濟志工 魏素香：「職場的氣爆 我先生跟姪子，是一起同在公司 工作地點，經過這起氣爆意外之後，我姪子往生了。」

慈濟志工 蔡家汝：「很敬佩一位師姊，也感恩她對大家都很照顧很細心。」

在學校當代課老師的魏素香，參與大愛媽媽後 原想全心投入，2009年先生卻發生氣爆意外，家裡經濟重擔全壓在她身上慈濟志工 魏素香：「我先生短短6年內 氣爆重建，經濟最困頓的時候，總會有貴人(出現)，從一天5份工作 ，到現在穩定上班。」

慈濟志工 莊洪秀花：「真的不簡單 她很陽光，10年 20年來 我有一段時間，也是低潮期 她是我的善知識，她幫我引導出來的。」

一路走來上人的法及法親陪伴下，魏素香走過人生最低潮，現今的她日日感恩、以歡喜心迎接可以付出的每一天。慈濟志工 魏素香：「上人說的 不說感恩都很難。」

