陪伴全球千萬人長大 小熊維尼100歲

今年平安夜，世界上最知名的小熊「小熊維尼」，迎來百歲生日。自1925年首次出現在克里斯多福羅賓的故事裡，這隻可愛的熊，已成為全球兒童文學的經典象徵。

《小熊維尼》片段 ：「蜂蜜 蜂蜜 蜂蜜。」

開心唱著蜂蜜之歌，貪吃又可愛、卻對朋友講義氣的小熊「維尼」，在平安夜迎接百歲生日。《小熊維尼》片段 ：「你說得對，從上面看比較清楚，他在那裡。」

維尼誕生的故事，來自克里斯多福.羅賓的童年。他在第一個生日，收到了一隻名叫愛德華的玩偶熊。幾年後，他在倫敦動物園遇見小熊「維尼」，決定把自己的小熊也改名成維尼。父親 A.A.米爾恩，於是開始創作克里斯多福、維尼和一群朋友的冒險故事。卡地夫大學英國文學教授 巴特勒：「1960 年代 迪士尼將它採用，雖然經過迪士尼化 ， 但也大大推動了，這本書的知名度。」

維尼的故事，沒有去到遙遠國度，也沒有驚天動地的大冒險，卻在每一頁裡，寫滿友情與陪伴。對孩子們來說，百畝森林是一個溫暖、安全的世界。雖然維尼貪吃，卻連「蜂蜜」都拼不出來，小豬膽小，屹耳總是憂鬱，但在故事裡，這些特質全都被接納、被珍惜。倫敦大學兒童文學講師 韋斯特：「文字並不否認這些困難，而是告訴我們，不管你是誰 不管你怎樣，你都被愛著 朋友會在你身邊，友誼是這本書的核心，它不是做些驚天動地的事，而是單純地陪伴。」

在21世紀的人工智慧時代，維尼的純真顯得特別珍貴。這些經典故事不追求新奇或刺激，而是提供孩子一個溫暖、安心的世界。倫敦大學兒童文學講師 韋斯特：「對那些仍在尋找魔法的孩子而言，我認為小熊維尼永遠存在。」

小熊維尼的魅力，在於它忠於自己的時代，角色單純、故事溫暖。百年來，它陪伴無數孩子，也將繼續帶來魔法般的友誼與安心感。

