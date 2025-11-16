陪伴力量大 照顧者偕長輩、社區夥伴漫步松柏嶺茶園
（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）南投縣家庭照顧者關懷協會今天邀百名長輩、家庭照顧者與居民漫步名間鄉松柏嶺；協會表示，長者願走出家門、家屬相伴、社區熱情協作，眾人透過步行連結彼此，陪伴力量令人感動。
促進長者社會參與、強化家庭與社區連結，台灣居家服務策略聯盟、南投縣家庭照顧者關懷協會今天在名間鄉舉辦健行活動，吸引逾百名長輩、家庭照顧者與居民熱情參與，健行以名間鄉松柏嶺為主場域，參與者在地圖指引下悠閒漫步，健行後還有用餐、欣賞表演。
民進黨立委羅美玲出席說，透過步行體驗名間鄉最珍貴的人情味，看到長輩、照顧者與社區夥伴一起走出來，展現活力與互相支持力量，就是健康社區最美的樣子，她會持續推動更完善在地老化、長照資源與照顧者支持政策，讓每個家庭安心面對照顧挑戰。
名間鄉長陳翰立表示，能體會家庭照顧者壓力，長照不只是服務，更是社區一起守護的責任，鄉公所會持續支持各項照顧者服務，讓長輩在熟悉的土地與人陪伴下安心老化；感謝辦理健行，長輩、照顧者、社區夥伴手牽手走過熟悉茶園路、古厝，就是在地最美風景。
民進黨南投縣議員吳棋楠說，活動不只促進健康，更建立社區支持力量，未來他會持續關心在地長照與照顧者需求，讓每個家庭獲更多支持；南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳東璇表示，這場活動核心精神是「不放棄與陪伴」，正是長照服務最重要價值。（編輯：陳仁華）1141116
