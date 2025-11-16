陪伴力量大 照顧者偕長輩、社區夥伴漫步松柏嶺茶園

花蓮縣 / 綜合報導 鳳凰颱風襲台前，11月11日已經有狂風大雨，當時花蓮卓溪鄉有一名婦人外出，疑似身體不適跌落住家旁的灌溉水圳，水流湍急，婦人一路被往下游沖了60公尺，所幸僅13歲的女兒，發現媽媽受困水中，機警打電話報案，搜救過程中，搜救人員頂著風雨、邊走邊喊，最後在警民合作下，成功救起婦人，雖然已經泡在水中約3小時，但婦人獲救時意識清楚、送醫後沒有大礙。 員警說：「先站著先站著，等一下，踩就對了，等一下，她那邊沒辦法踩。」兩名員警站在溝渠旁，神情緊張，因為水圳裡有一位婦人受困在內，得合力才能把人往上拉，警方需費九牛二虎之力，員警VS.民眾說：「等一下等一下，先抓這個，踩腳，那個給她踩腳。」從另個角度看，水已經淹超過婦人膝蓋，而且灰黑色的溪水很湍急，一旁的土堤又濕又滑還雜草叢生，她只能神情驚恐站在水中等待救援，員警第一時間想利用繩索拉人，但婦人找不到施力點，爬不上去，員警VS.民眾說：「我下去讓你踩我的背，你要下去是不是，小心喔我怕你上不來。」一名熱心的民眾跳到水裡，把自己當成墊腳石，緊緊抓住土裡的藤蔓，讓婦人能踩著他往上爬，再警方協助下，終於救出婦人。員警說：「坐著坐著，看一下有沒有失溫。」而她會被發現，全靠年僅13歲的女兒機警求救，員警VS.婦人女兒說：「人在哪裡，那一條河漂過去了，漂過去了，那條河漂過去了。」員警說：「不要急不要急你先站著就好了，你先站著就好了。」婦人11日一早6點多，自行外出卻跌進灌溉水圳，一路被往下游沖了60公尺，女兒早上沒看到媽媽，沿路找人，結果發現媽媽跌進水裡，緊急打電話報案，一行人，頂著風雨邊走邊喊，在上午9點多，救援成功，而婦人泡水時間約3個小時。花蓮縣玉里分局卓樂派出所所長陳照欽說：「婦人意識清楚，隨即合力將人救起並通報消防送醫。」幸好女兒及時發現警方迅速趕到，沒浪費黃金救援時間，施姓婦人送醫後沒有大礙。 原始連結

華視影音 ・ 17 小時前