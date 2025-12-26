陪伴力量跨越世紀 小熊維尼迎百歲.狗狗繪本傳溫情

圖／shutterstock達志影像

經典童話「小熊維尼」今年迎來誕生百週年，這部源自父愛與真實靈感的創作，憑藉純粹的友誼力量風靡全球。而除了文學經典，在美國紐約也有一名醫療機構主管，把自己和愛犬的互動過程製成繪本，並帶著狗狗親自走進醫院與特教學校，透過實際的接觸，扮演陪伴受挫孩子的療癒角色。

圓滾滾的肚子、小小的耳朵，再加上一身暖黃色毛皮，這隻總是穿著紅色短衫、為了蜂蜜不惜把頭埋進罐子裡的憨厚小熊，是陪伴許多人走過童年時光的「小熊維尼」。就在今年平安夜，這位大家最熟悉的老朋友，在全世界的祝福聲中，過了一百歲大壽。

卡地夫大學英國文學教授 巴特勒：「小熊維尼誕生在一個時期的尾聲，這個時期被研究兒童文學的人稱為兒童文學的黃金時代。」

維尼的誕生，源自一個溫暖故事。一百年前，英國作家米恩為了當時五歲的兒子克里斯多福，開始將生活趣事寫成故事；而靈感的主角，正是兒子最愛的泰迪熊，以及兩人在倫敦動物園遇見、被士兵救下的小黑熊。米恩將這些生命點滴融入想像，這才創造出風靡百年的童話森林。

倫敦大學兒童文學講師 韋斯特：「當我們想到小熊維尼，或許腦子裡會浮現出一隻頭腦不太靈光、愛吃蜂蜜卻連字都不會拼的熊，我認為書中並沒有否定這些缺點，而是告訴我們，不管你是誰，不管你是什麼樣的人，都是值得被愛的，你的朋友也會一直在身邊。」

在這片森林裡，維尼與夥伴們的相處日常非常簡單，他們沒有去到遙遠國度旅行，也未捲入波詭雲譎的大冒險，只是在生活中彼此陪伴。但正是這份純粹的友誼故事，在百年間被翻譯成五十多種語言，於全球賣出數百萬冊，並延伸出各式各樣的經典周邊。

卡地夫大學英國文學教授 巴特勒：「如果你去位於哈特菲爾德、靠近阿什頓森林的小型博物館，就能看到書出版後不久推出的各式玩具、絨毛玩偶和桌遊等商品。」

除了故事本身，維尼和森林裡的朋友們各自鮮明的性格，更是這個經典能跨越世紀、持續引發共鳴的關鍵。學者指出，書中角色有的膽小、有的固執，就像一個性格互補的小團體，讓讀者能從中看見自己的影子。在步調飛快的二十一世紀，這份被理解、接納的感覺，成了人們對抗焦慮的一處安心角落。

劍橋大學兒童文學研究中心主任 科茨：「這群森林裡的小動物們所做的事情，在某種程度上幫助了我們理解，應該如何對待自己的內心世界。」

而這股深植人心的陪伴力量，並不只停留在經典文學之中。在現代的紐約街頭，也有人把自己與愛犬的日常互動，化作一本本繪本，希望在紛亂的都市叢林裡，帶領孩子重新看見節日的魔力。

繪本作者 本田：「我希望這本書既簡單易讀，讓孩子可以自己閱讀故事，同時又能促進全家共讀，因為裡面有些有趣的小知識稍微難一點，需要大家一起理解。」

這些故事不只是紙上的情節，因為書裡的狗狗在現實中也扮演著療癒夥伴的角色。作為專業輔助治療犬，牠經常跟著主人走進兒童醫院與特殊教育學校，陪伴正在經歷困難的孩子，讓故事裡的溫柔，在現實中被真正感受到。

繪本作者 本田：「這個系列的靈感來自我們的日常生活。我開始動筆時，故事就自然跑了出來，寫起來其實很簡單，雖然我不該這麼說，但這真的就完全是以我們的日常經歷為基礎的故事。」

也正因為親眼看見陪伴帶來的改變，創作者選擇將這些經驗完整記錄下來，並與同為愛狗人士的插畫師合作，把故事帶給更多孩子，也提醒人們，即使科技再怎麼發達，單純的善意與陪伴，依然是守護純真最珍貴的力量。

