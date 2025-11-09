「陪伴即是最深的愛」 南巿社福中心積極營造美好親子時光





為了讓更多家庭擁有美好的親子時光，台南市政府社會局社福中心與大遠百公園店、麥當勞中華二餐廳(芊品食品有限公司)攜手合作，於昨日共同舉辦「親子FUN映趣，一起開麥拉」電影活動，邀請南市受服務家庭親子於威秀影城觀賞溫馨動畫片《夢想巨無霸》，在笑聲與感動中，一同體驗追尋夢想、發現自我的旅程。

台南市長黃偉哲表示，市府積極推動「社會安全網」第二期計畫，全方位支持弱勢家庭的經濟與照顧需求，更重視家庭情感的修復與心理健康的促進。本次以「夢想」為主題的電影活動，傳遞勇敢追夢與自我接納，落實聯合國《兒童權利公約》（CRC）中「生存權、發展權、受保護權與參與權」的重要展現，期許每一個孩子都能在愛與尊重中自由地做夢、快樂地成長。

「我第一次看電影，好開心喔！」小容興奮地分享她人生中第一場電影體驗。面對巨大銀幕與爆米花的香氣，她與家人一同開懷大笑，那份簡單卻難得的快樂，成為他們心中一份珍藏的回憶。

社會局長郭乃文指出，許多弱勢家庭的父母為了生計奔波，常難以陪伴孩子參與休閒活動。社會局除了提供經濟協助、心理支持與家庭功能重建服務外，也不斷設計多元的方案，讓家人之間有更多機會重新連結、理解彼此，在互動中培養信任與愛。更希望透過這樣寓教於樂的活動，讓家長們體會「陪伴即是最深的愛」，而孩子們也能從中感受到自己被珍惜、被看見，這份情感將在他們心中發芽，未來當他們面對人生挑戰時，成為內心一束溫柔而堅韌的光。若您想了解更多社福中心的服務內容，可至台南市政府社會局官網查詢，或電洽（06）299-3992諮詢。

