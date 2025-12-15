陪伴台北人31年！SOGO敦化館熄燈 老顧客不捨

陪伴台北人31年的SOGO敦化館，14號晚間正式熄燈。（圖／東森新聞）





陪伴台北人31年的SOGO敦化館，14號晚間正式熄燈，老顧客們齊聚道別，直呼真的很不捨。事實上，SOGO敦化館是台灣「貴婦百貨」始祖，曾創下東區輝煌業績。

主持人：「4321。」

在主持人倒數下，在台北營業31年的SOGO敦化館，正式熄燈，最後一刻，保全關起大門上鎖，向老主顧們說再見。14號就是敦化SOGO的最後一夜，許多客人把握時間，紛紛來到現場道別，直呼真的捨不得。

顧客：「就覺得真的很不捨，因為在這邊陪伴我們這麼久時間，那現在要歇業，真的很不捨，滿感傷，也覺得31年的時間很長，應該也承載很多大家回憶。」

敦化SOGO乘載了老台北人的記憶，被稱為台灣「貴婦百貨」始祖，還有東區「珠寶盒」的美稱，全盛時期更締造傳奇業績，年營業額高達19億。

這次租約到期後，館內許多知名餐飲，包含紐約早餐女王、漢來海港自助餐廳，開飯川食堂都將結束營業。

業者也透露，未來營業重心將轉移到大巨蛋，敦化館這塊「黃金地段」，未來動向如何，仍是未知數。

