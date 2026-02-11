陪伴和紅包孰輕孰重？過年難題引熱議 網友答案一面倒

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

農曆過年將至，返鄉過年的話題再度引發討論。近日一名網友在社群平台拋出疑問，好奇父母究竟比較偏好孩子天天陪吃飯，但紅包金額少，還是一年回家不到5次，但能包出20萬紅包。貼文曝光後，掀起熱烈討論。

一名網友好奇父母究竟比較偏好孩子天天陪吃飯，但紅包金額少，還是一年回家不到5次，但能包出20萬紅包。（示意圖／Unsplash）

一名網友在Threads上發文詢問，爸媽通常會喜歡哪一種小孩，第一種是月薪3萬，過年只包2600給爸媽，預算有限，不過每天都會陪爸媽吃飯；另一種是月薪30萬，過年包20萬，但一年看爸媽不到5次，除了重要節日外，平常幾乎不回來看爸媽。

貼文曝光後，大部分網友認為後者才是大勢，「我媽媽會選2，因為會說他賺錢很辛苦，休假時間要好好休息，不要來回跑」、「我會選2，其實紅包包多包少有沒有包都無所謂，只要子女們過的好就好，沒錢會被人看不起的，有錢才是他們的底氣」、「愛孩子就會喜歡他過得好，衣食無憂，只要有心，天天視訊也可以」、「其實我自己也喜歡2啦，那個1連養自己都很勉強了，看著就操心」、「1感覺會被誤認不務正業，每天在家啃老」。

不過，也有網友抱持不同看法，「健康的時候覺得2比較值得炫耀，生病的時候覺得還好有1的照顧（看過許多長輩的感慨）」、「爸媽不缺錢的話1居多，還會希望小孩不要那麼累，多休息」、「沒有經濟壓力是1，因為2的爸媽其實很寂寞」，也有人認為，「兩個都太極端了，最好是一個月見面一次，紅包就隨能力所及就行」。

