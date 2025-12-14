陪伴在地人31年！首家精品百貨走入歷史 民眾不捨喊可惜
台北東區的時代記憶即將走入歷史，在地營運31年的「遠東SOGO敦化館」，因年底租約到期，將在今（14）天正式熄燈，全館從11月開始陸續清倉特賣，像是床包、枕頭最低下殺到3折，不少老顧客都來搶便宜，業者表示，這一週交易客數增加了一倍，業績多了2至3倍。
遠東SOGO敦化館是全台第一家精品百貨。圖／台視新聞
遠東SOGO敦化館是全台第一家精品百貨，1994年開幕後陪伴大家走過31年的歲月，隨著年底租約到期，確定在12月14日閉幕熄燈，全館陸續推出出清大特賣，喚起不少老顧客回流搶便宜。
天絲床包、枕頭最低3折起，有的還買一送一，讓民眾看到眼花、搶到手軟；旁邊的廚具同樣搶手，櫃姐忙著補貨、清庫存，另外像是服飾、配件也都有3到5折的優惠。
對於敦化館就要走入歷史，不少民眾都很不捨，還有民眾表示感覺就像是「鄰居有人搬走」一樣。業者也表示，熄燈前的這一週交易客數，跟平常比較起來增加了一倍，業績更多了2到3倍。最後一天營業日，消費者來撿便宜、留回憶，為這棟具歷史意義的百貨館畫下句點。
台北／林品瑄、黃聖權 責任編輯／陳俊宇
