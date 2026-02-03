陪伴失智長輩平安過年 臺灣失智症協會春節安心指南

臺灣失智症協會失智者顧問小組拜年

農曆春節即將到來，臺灣失智症協會針對失智症家庭發布春節安心指南，由於9天長假期間，生活作息改變與人潮環境的刺激容易讓失智長輩感到混亂不安，協會提醒家屬應秉持提前準備原則，透過簡單活動安排與親友間的體諒，確保全家人都能平安且溫馨地迎接馬年。

協會指出，家屬可以邀請長輩一起參與包紅包、寫春聯或準備簡單年菜等活動，增加他們的參與感與歸屬感，當親友拜訪時，應主動向長輩自我介紹，避免使用猜猜我是誰的方式測試其記憶力，以減少長輩的挫折感與壓力。此外，居家環境應維持簡單，避免過多雜亂裝飾，並注意年節飲食安全，盡量以水果取代糖果餅乾，且避免餵食年糕或果凍等容易導致嗆咳的食物，以降低意外發生的風險。

針對走失預防，家屬應在長輩衣物中放置聯絡資料或使用定位設備，並在每日出門前為長輩拍照紀錄，理事長徐文俊提醒，有長照服務需求的民眾可撥打1966服務專線提前預約，並記得提早領取慢性病藥物，若在春節聚會中發現家人出現容易疑心、情緒不穩或熟悉技能退化等疑似失智徵兆，建議及早記錄並尋求專業門診評估。

民眾若有任何關於失智症照顧疑問，歡迎於上班時間撥打全國失智症關懷專線0800-474-580尋求專業諮詢。