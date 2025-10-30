陪伴彼此，走得更遠 臺文館「文學處方」暖心發表
【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館（30）日於臺北據點—臺灣文學基地舉辦《陪伴彼此，走得更遠：給照顧者的文學處方》新書發表，國立臺灣文學館陳瑩芳館長、衛福部醫事司劉越萍司長、臺北市立聯合醫院失智症中心劉建良主任、中華民國家庭照顧者關懷總會吳盈瑩副主任、聯經出版事業有限公司陳芝宇總經理、《陪伴彼此，走得更遠》文學讀本主編吳妮民醫師、伴寫手冊撰文黃素菲心理師、共同作者作家鍾文音、蔡怡、凌明玉等；以及導演王小棣、張嘉容、康美慧、臺南大學吳明錡教授、大安社區大學鄭美里老師、焙思書坊創辦人唐曼凌、雲門舞集舞蹈教室郭伊容經理、作家伊佳奇等各界貴賓均蒞臨共襄盛舉。
臺文館陳瑩芳館長表示，臺文館自2023年「寫字療疾—臺灣文學中的疾與療」特展、2024年「海馬打點滴：你有所不知的文學療癒」特展以降，便持續探索文學參與社會的可能方案，致力串連產、官、學力量，朝各年齡層開發「臺灣文學處方箋」，持續推出「心理師的文學療癒之旅」、「引錄劇場工作坊」、「親子共讀處方箋」等活動，而今發表新書《陪伴彼此，走得更遠》正為臺文館進一步回應高齡社會的需求：感謝聯經出版社及多位合作夥伴、12位作家的授權來共同推動這項跨域計畫，結合文學、醫學與心理學，以臺灣文學的溫度與書寫的力量，為照顧者帶來真實且深刻的陪伴。文學不僅存在於書頁之中，更在日常生活裡無所不在，能以閱讀、書寫、聲音與抄寫等多元形式引發共感與反思。本書以「文學讀本」加上「伴寫手冊」的創意設計來呈現「文學處方」概念，期望成為促進心理韌性與文化參與照護的新媒介。
聯經出版事業有限公司總經理陳芝宇提及，臺文館的理念「讓文學走進生活」讓人深受感動，文學與照顧、陪伴的結合極具創新性與必要性。這本書不僅是為愛好文學的人而作，更是一份送給所有臺灣人的禮物，能在面對長照與失落時帶來力量與安慰。陳芝宇也以自身照顧父母的經驗分享，照護雖艱難卻是珍貴的歷程，而《陪伴彼此，走得更遠》正是幫助人們在這段旅程中找到溫柔支撐的重要作品。
衛福部醫事司劉越萍司長分享從醫經驗，指出醫療不僅是救治生命，更重要的是陪伴病人與家屬找到後續的生活轉折。《陪伴彼此，走得更遠》正好提供一種以文字與文學為媒介的心靈支持，讓閱讀成為理解與療癒的力量。他表示，今日翻閱後深深感受文學不再只是文青的專屬，而是貼近日常、具實際功能的生活工具，能幫助人們以更溫柔與正向的方式面對人生課題。
擔任新書「文學讀本」主編的吳妮民醫師，也是林榮三文學獎、時報文學獎、梁實秋文學獎、臺北文學獎四大散文獎得主，她感性提到，這次編輯計畫歷時半年，凝聚了編輯團隊與12位作家的共同努力。書中21篇作品以「病來了，淚來了」、「新的關係、心的關係」、「和解與告別」三個單元貫穿，呈現從面對疾病、建立關係到最終和解的生命歷程。吳妮民自己22歲時就讀於成大醫學院時，正是臺文館甫成立之時，當時的系列大型文學講座給予其豐潤的文學滋養，多年後能為臺文館策劃出版這本書，意義格外深遠，也象徵文學陪伴生命的延續與成長。
本書「伴寫手冊」撰文黃素菲心理師分享，能與醫師、作家及臺灣文學館合作是一段珍貴且跨領域的經驗。黃素菲指出，敘事治療的核心在於「傾聽故事，讓說故事的人成為主角」，而書寫本身也是一種療癒過程，能幫助人們在文字中找到安慰與自我理解。談及個人學思歷程，黃素菲笑言從理性取向的心理學研究轉向文學與敘事，使他「找回回家的感覺」。
作家鍾文音感性分享自身長照經驗，表示照顧母親長達近八年的過程，猶如「穿越漫長黑夜的倖存者」，在痛苦中學會以文字療癒與陪伴。她提到，母親失語後讓她深刻體會「語言與愛」的重量，也讓文學成為理解生命脆弱的重要方式。鍾文音強調，《陪伴彼此，走得更遠》是一張「生命的地圖」，引導照顧者與被照顧者在艱難中找到彼此、重拾力量，曾因書寫母病三部曲，且以其中之40萬字小說《別送》獲得2021年臺灣文學金典獎年度大獎的她說：「沒有人陪的時候，會有天陪；而這本書，就是那份溫柔的陪伴。也期待讀者因此可以循線再去看作家完整的作品。」
《陪伴彼此，走得更遠》內含兩冊書籍：「文學讀本」與「伴寫手冊」，分別由醫師作家吳妮民與敘事治療專家黃素菲教授策劃。前者精選12位臺灣文學華、台、客語小說及散文作品，每篇均附有聲錄音，期望降低閱讀負擔，讓文學的聲音陪伴繁忙的照顧日常；「伴寫手冊」則為42天的趣味讀寫計畫，鼓勵讀者透過寫作與引導提問，在抄寫、紀錄、回憶等過程中抒發情緒，重新定義「照顧」這條艱難而漫長的生命之路。
2025年的臺灣已邁入「超高齡化社會」，長期照顧漸漸成為許多家庭難以迴避而需直面的課題。而臺文館自許以「文學處方箋」實踐博物館公共性與社會責任，期盼文學能以溫暖且積極的方式，為大眾帶來支持與陪伴。《陪伴彼此，走得更遠》即日起於國立臺灣文學館及各大網路、實體書店販售，而新書推廣活動亦將自11月起跑，本書作者鍾文音、林靜芸、夏夏、凌明玉等，將在北、中、南舉辦講座，分享照顧心緒，期許以文學接住照顧者、為你我點亮微光。詳細講座介紹及報名資訊等，歡迎持續關注臺灣文學館臺北分館官網及粉絲專頁。
