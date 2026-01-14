陪伴成癮者走回人生的路～專訪雲林那可拿毒中心執行長林芯瑩

▲那可拿戒毒中心執行長林芯瑩與先生陳勝吉於2020年在雲林成立那可拿戒毒中心，長期投入反毒工作，足跡遍及全台校園、監所與戒治機構，分享戒毒與家庭修復的實務經驗。

【記者 丁倩／雲林 專訪】在雲林土庫廣袤的田野間，一棟米黃色的歐式建築格外顯眼，這裡不是度假莊園，而是「那可拿雲林戒毒中心」。執行長林芯瑩迎接我們到來訪談，她的眼神溫和而堅定。

五年來，她在這裡帶領團隊，接住一個又一個瀕臨崩解的生命，見證了無數成癮者從黑暗走入光明的奇蹟。

破碎童年如何影響他的生涯?

外界看林芯瑩，或許覺得她溫和的樣子和戒毒專業扯不上關係，但很少人知道她對成癮者的深刻同理心，源自於一個自身血淋淋的成長背景。

「我出生在花蓮一個富裕的家庭，原本應該是無憂無慮的長女。」林芯瑩回憶道，父親嚴重酗酒，親手毀掉了原本輝煌的事業與美滿的家庭。那種親情破碎、隨時隨地處於恐懼中的陰影，讓她比同齡孩子更早熟，也深刻體會到：酗酒成癮是會拖垮一整家人的悲劇。

出社會後，林芯瑩投身公益團體，從家扶中心到少年隊輔導青少年。那段日子裡，她發現一個痛心的事實：「社會投入大量人力與金錢來幫助這些毒癮纏身孩子，成效卻很有限，是因為許多迷途青少年的困境，根源往往是毒、酒成癮的父母。如果不處理大人的毒、酒癮，孩子永遠走不出陰影。」這個意識，成了她轉向戒毒工作的關鍵轉捩點。

▲那可拿戒毒中心執行長林芯瑩經常舉辦防毒座談會，邀集官方單位、民間團體、志工與學員共同參與，透過交流對話，分享防毒經驗與心得。

用同理心來助人戒毒

破碎的童年讓林芯瑩也曾有過自我懷疑。她坦言，自己年輕時也曾因生活與感情失序，陷入過酒癮的低谷。但也正是這段段經歷，讓她不會用「批判」的眼光看待學員。

幫助過那麽多毒癮者翻身，她分享最讓她印象深刻的震撼個案：一名吸毒二十年的五十多歲學員，曾在出獄後持槍威脅家人。被送到戒毒中心時，他意志消沉、反應遲钝，幾乎被社會判定為「廢人」。然而，經過五個月的課程，學員成功畢業、重返社會，讓林芯瑩深受觸動：「再壞的人只要有心改變，還是有救的！」

為了延續這份使命，她與先生來到雲林，將這套科學化、非醫療的戒毒模式扎根地方。她的工作從全台巡迴演講，到中心的24小時陪伴督導，涵蓋了成癮者所有課程需求，目標只有一個：讓吸毒的孩子找回自我控制力，改變價值觀。

有效的戒毒，靠自我價值觀的重建

林芯瑩認為，許多戒毒方法容易復發，是因為單靠意志力去「壓抑」或者用藥物代替，但在那可拿定義的「有效戒毒」，包含身心同步的修復。

「成癮者的復原路上，最大的關卡在於心理因素與家庭互動。」她舉例，無論是優等生還是農家子弟，儘管家庭背景截然不同，陷入毒癮深淵後的痛苦是相同的。要讓他們站起來，除了需要透過課程重建價值觀，也要引導與家庭修復關係，讓家庭成為戒毒的驅動力。

碰到想放棄的學員，林芯瑩不會命令或貼標籤，而是透過平等的對話與尊重，喚醒學員內心想變好的微弱光芒。她堅信，專業團隊的介入能提供技術支持，但家屬關心與理解，才是孩子重建人生最重要的燃料。

▲林芯瑩以如同家人般的關懷陪伴成癮學員，透過平等對話與尊重，引導他們重拾信心，逐步走向新的生活方向！

給家屬的話：別獨自承受，陪伴是最大的力量

面對日益嚴重的毒品問題，林芯瑩期許未來政府能加強家庭支持與心理輔導資源。她希望那可拿能持續擴展，成為更多毒癮家庭的避風港。

訪談最後，林芯瑩想對那些仍在痛苦中掙扎的家屬說：「不要獨自承受！請盡早與專業團隊合作。我們的終極目標是讓孩子全面戒毒，並且成為有能力回饋家庭、社會的人，只要他願意改變，只要你不放棄，家屬的陪伴就是孩子重建人生最大的力量！」

在溫暖的陽光下，這棟米黃色建築不僅是戒毒中心，更是一座燈塔，指引著迷失的靈魂，重新踏上那條回家的路！（照片那可拿雲林戒毒中心提供）

【林芯瑩經歷】1976年出生於花蓮，現與先生共同經營那可拿雲林戒毒機構，育有一女。擁16年資深的戒癮處遇經驗，以及8年毒品犯處遇實務年資。曾任職家扶基金會不幸少女安置機構，與警察局少年隊輔導委員，長期致力於戒毒反毒、青少年守護與家庭修復教育，現任那可拿雲林戒毒機構執行長。曾赴美國那可拿總部受訓，擁有多張專業證照：毒品戒斷照護師、專業溝通訓練認證、戒毒課程輔導員、品格官、新生命淨化專家。她深信戒毒不只是停用毒品，而是「自我價值觀」與「品格」的重塑。自2020年設立雲林那可拿以來，她帶領專業團隊在雲林土庫深耕，以堅定而溫和的力量，協助成癮者從迷茫中覺醒，讓無數家庭成功踏上戒毒團圓的路。