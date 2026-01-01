陪伴政大40年「今日書局」熄燈 師生不捨：再見了回憶

位在北市政治大學旁的「今日書局」經營40年，於2025年最後一天熄燈，政大臉書粉專感嘆，歷經數十載，木柵一帶人事地景早已不復往昔，今日書局卻始終屹立於此，很多老客戶得知書局要歇業，紛紛留下祝福與不捨的卡片。政大會計學系教授黃政仁也留言道別，「再見了，我年輕記憶的一部分。」

政大昨在官方臉書發文指出，老闆孫永忠1984年從家鄉彰化來到台北，騎機車照著地圖走，停在了政大，當時豪雨將政大校區及周邊地帶淹成一片汪洋，不少店家紛紛頂讓，在這樣的機緣之下，孫老闆頂下了現在今日書局店面，就從1986年一路陪伴政大人至今。

廣告 廣告

政大提到，孫老闆開玩笑「政大流行說屆齡退休65歲，那校內校外一視同仁」；事實上老闆會決定結束營業，一方面是因為下一代無意接手，另一方面則是希望趁著膝蓋還算健康，到處遊賞。

政大感嘆，「歷經數十載，木柵一帶的許多人事地景早已不復往昔，今日書局卻如燈塔一般，始終屹立於此。許多老客戶得知書局即將歇業，紛紛留下祝福與不捨的卡片，這也是讓孫老闆最感動的人情味。」

貼文底下湧入一票政大人留言，「謝謝今日書局，再見了我的回憶」、「天啊！覺得感傷但祝福」、「原來我進政大時，今日書局才開沒幾年啊，當年我們社團買東西還可以記帳。」

黃政仁教授也留言回憶，「從民國80年當學生，到如今成為老師，一轉眼也走過了35個年頭，這段陪著許多人成長的風景，值得好好記錄下來。再見了，我年輕記憶的一部分。」

更多中時新聞網報導

NFL》梅耶發威 愛國者中斷比爾霸業

2025台灣體壇10大新聞回顧》中職票房長紅 場均首破萬人

2025台灣體壇10大新聞回顧》棒球經典賽 資格賽突圍成功