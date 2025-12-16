陪伴新住民走過災後復原 迎向安穩的明天

前往光復鄉大同村探視受災的新住民陳女士一家

受馬太鞍堰塞湖溢流影響，花蓮光復鄉在9月底遭逢嚴重洪災，家園被泥流淹沒、生活步調全然停擺。災後重建的道路漫長，新住民家庭更因語言、親屬支持與社會連結不足，承受比一般家庭更沉重的壓力。移民署北區事務大隊花蓮縣服務站為讓新住民在災後仍能安心生活，自10月起啟動行動服務列車，走進光復各村落，以「不讓新住民在災後孤單」為核心理念，主動關懷並協助補辦居留證件、傾聽需求，陪伴他們逐步重建生活。

10月行動服務中，服務站前往光復鄉大同村探視受災的新住民陳女士一家，面對家園滿目瘡痍，她重要的居留證等證件被洪水沖走，仍堅持陪伴身為鄰長的丈夫投入社區災後物資發放，無暇處理自身需求。移民署獲悉後立即啟動行動服務，到府協助補發證件，減輕陳女士奔波負擔。另協助印尼籍移工女士完成居留相關申請，將新居留證送至其手中，確保新住民及移工在災後仍能有身分居留證明文件。11月再度回到大同村關懷陳女士，持續追蹤災後需求，讓受災家庭感受到政府的支持沒有中斷。

前往光復嫏探視德國籍退休外交官許姓夫妻。

12月的家庭訪問更讓行動服務增添溫暖色彩。服務站前往光復鄉探視德國籍退休外交官許先生與妻子，夫妻倆因喜愛花蓮自然環境而選擇定居光復，雖然居住的地方非災區，但倆人利用曾在臺服務的經驗與人脈協助救災。同日亦關懷印尼籍黃女士，了解家中因工作型態長期分離仍須面臨災後生活整理，並確認其居留需求與生活適應情形，確保在災後能獲得更周全的陪伴。移民署除協助其了解居留規範，也耐心傾聽光復受災新住民的災後生活近況，並協助視情況轉介相關資源。

花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，災後的重建不只是一磚一瓦的復原，更是心靈與日常節奏的重新建立。從10月、11月到12月，一次次往返光復的行動服務列車，是希望讓新住民明白：「重建家園的路上，移民署一直和你們走在一起。」無論是補辦證件、生活適應、情緒支持與協助，服務站將持續深入鄉里，串連在地與中央資源，陪伴新住民與家庭勇敢走過災後復原的每一步，一同迎向更安穩的明天。

關懷光復鄉印尼籍黃女士並協助辦理居留證延期。

