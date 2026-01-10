陪伴新發意菩薩 街頭勸募富有愛心店

在慈濟，收竹筒不只是募款，更是一堂實踐課程。為了推廣「富有愛心店」，培訓委員走進街頭巷尾，不錯失任何機會，鼓勵大家一起響應善行，把零錢一點一滴，累積成大愛。

拖著一咖行李箱，穿梭在大街小巷，就是為了拜訪店家，募心募愛。「收竹筒 幹嘛要帶一個行李箱。」

志工 吳瑞珍：「因為這個皮箱裡面的話，有裝新的竹筒，我們可以再募集更多的愛心店家。」

「大聲一點 你再說一次，你好 我們是慈濟的志工，請問店裡可以方便，讓我們放愛心竹筒嗎，你等我一下好嗎。」

鼓起勇氣，向商家詢問意願，跟著正在接受慈濟委員培訓的媽媽，走過一間又一間店面。小小年紀的他，對收零錢、放竹筒、貼封條等流程，已經是非常熟悉。「我幫你開 你來放，你要跟店家說什麼，大聲一點，祝生意興隆。」

志工 曾瓊慧：「他每次都會跟我們一起去，而且他其實動作的熟練度，是比我們還要熟的，就是他都知道每一個流程，應該要做什麼，所以也很感恩他，是他帶著我成長。」

「你要試試看嗎，好 試試看。」

只要發現店家還沒有這隻綠色竹筒，志工們不錯過任何機會，都要積極結好緣。「小錢成大愛這樣，我們也是都有，真的太好了，就把它擺在這邊，他們(顧客)自己會(投)。」

店主 蒙先生：「如果大家能多做一點愛心，那是沒有關係，反正有心有力 就多出一分。」

「我們先收愛心竹筒好了，(好) 感恩你。」

慈濟志工 劉雅琪：「上人希望我們 很自然地走入人群 ，去推廣這樣的愛心竹筒，除了說 我們可以一步一腳印，去推動善心善行之外，然後也可以把慈濟推出去，然後也可以讓人家知道，我們慈濟在做什麼。」

一枚硬幣、一支竹筒，就能讓行善，變成生活中的一部分。「愛心竹筒 小錢行大善。」

