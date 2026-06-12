陪伴旅客23年 桃園機場「航廈電車」7/1停駛

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導





配合桃園機場第三航廈串接工程，桃園國際機場公司宣布，陪伴旅客往返第一、第二航廈逾20年的「航廈電車（Skytrain）」將於7月1日起停止營運。桃機提醒，未來若需往返兩座航廈，旅客須改搭桃園捷運或24小時巡迴巴士，出國前務必留意動線調整，以免影響行程。

未來改搭捷運或巴士

桃園機場公司今天（12日）透過臉書粉專「桃園國際機場 Taoyuan International Airport」公告，因配合第三航廈串接工程，預計自7月1日起停止原有航廈電車服務。桃機表示，後續若有第一、第二航廈間轉乘需求，可改搭桃園捷運，或利用24小時巡迴巴士往返兩座航廈。

廣告 廣告

桃園機場第一、第二航廈間的航廈電車自2003年1月啟用，至今已有23年歷史。桃機公司也在貼文中寫下，「在此處寫下終章，是為了開啟更美好的篇章」，並提醒準備出國的旅客，出發前務必先確認交通動線，避免因交通調整影響行程。

更多上報報導

遭江祖平指控性侵 三立前副總之子龔益霆被以「這罪名」起訴

北市府中箭？ 蔡其昌提醒沈伯洋：要記得大巨蛋是棒球場

投票蘇巧慧支持率近9成 李四川競辦：巧慧開心就好