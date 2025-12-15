陪伴早療家庭 門諾社工周雅君考取專技資格

社工師周雅君(右一)陪伴偏鄉家庭

門諾醫院行動早療團隊社工周雅君，長期陪伴遲緩兒童與其家庭度過成長挑戰，從家庭的需要中看見自己的使命，也讓她努力自我提升、投入國家考試，最終順利考取國家專技高考社工師資格，將以更專業的角色投入早期療育服務。

曾經在某次家訪中發現，母親因為擔心外界可能對孩子造成的誤解與傷害，選擇把孩子留在房內「安全地」成長，幾經努力，終於突破母親心防，也成功讓孩子接受早療，改變孩子與家庭的生活。周雅君說，這樣的例子，不勝枚舉，也讓她更確定自己的使命所在。

為了提供孩子與家停更專業的服務，周雅君在工作之餘，投入國家專技高考社工師考試的準備，也終於讓她成功考取證照。她說，這張證照，是給自己的禮物，而真正教會她的，是每一個家庭。未來，她將以更扎實的專業，為孩子和家庭提供更全面、更有力量的服務。



門諾醫院表示，早療服務從來不是單一專業就能獨力完成，尤其在偏鄉家庭中，孩子的發展往往與家庭壓力、文化背景與資源不足息息相關。有了社工的加入，不僅補足治療介入的斷點，也讓整體服務更加貼近家庭的真正需求。