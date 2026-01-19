陪伴無數人成長！《獅子王》靈魂人物驚傳離世令人不捨 全球哀悼

記者林宜君／台北報導

陪伴無數人成長的動畫經典，再傳令人不捨的告別消息。打造《獅子王》等不朽作品的靈魂人物，近日驚傳辭世，消息一出，動畫圈與影迷紛紛湧入哀悼，感念他為電影史留下的深遠影響。迪士尼資深編劇暨動畫導演羅傑艾勒斯（Roger Allers）已於近日離世，享壽76歲。噩耗由他的多年好友、同時也是資深視覺特效總監的戴夫博瑟特證實。博瑟特沉痛表示，上週兩人仍透過電子郵件聯繫，如今卻天人永隔，讓人難以置信，並感嘆「羅傑是一位極其傑出的藝術家與電影人，是迪士尼動畫文藝復興時期真正的支柱。」

廣告 廣告

羅傑艾勒斯最為人熟知的代表作，正是與羅伯明考夫（Rob Minkoff）共同執導的動畫電影《獅子王》。（圖／翻攝自羅傑艾勒斯IG）

羅傑艾勒斯最為人熟知的代表作，正是與羅伯明考夫（Rob Minkoff）共同執導的動畫電影《獅子王》。該片於1994年上映後橫掃全球影壇，不僅成為許多八年級生的童年回憶，也被譽為迪士尼動畫史上最具代表性的經典之一，全球票房高達7.71億美元（約新台幣243億元）。2019年推出的真人版重拍，更一舉突破16億美元票房，名列影史最賣座電影行列。除了《獅子王》，羅傑艾勒斯在動畫創作上的足跡同樣耀眼。他曾執導2006年的動畫電影《打獵季節》，並以短片《賣火柴的小女孩》獲得奧斯卡提名；同時，他也是多部迪士尼經典作品的重要編劇之一，包括《阿拉丁》、《變身國王》等，對動畫敘事與角色塑造影響深遠。

更多三立新聞網報導

男神主播宣佈訂婚！六年愛情長跑終成正果 浪漫現場照曝光粉絲全融化

曾自爆殺了于朦朧！范世錡又演警察？ 遭網狂轟：反正在對岸都是廢物

天王回來了！黎明IG首發短片曝光 歌迷瘋搶門票引全網暴動

劉嘉玲談影后人生反思！不再和梁朝偉比較 一句話登熱搜

