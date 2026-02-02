陪伴照顧戶提前過年 冬令發放暨歲末圍爐

再過不到兩個星期就是農曆年了，全台各地慈濟人，陸續舉辦冬令發放暨歲末圍爐活動，澎湖和基隆兩地靜思堂，在周末，不約而同都舉辦圍爐活動，陪伴照顧戶提前過年。

寫春聯、玩遊戲，還有義診和義剪，陪伴照顧戶提前迎新春，基隆靜思堂充滿著濃濃的年味。

理髮志工 林政雄：「既然休假的話 就不要浪費時間，一定要參加這樣有意義的活動，所以今天我人就過來了。」

慈濟志工 郭惠雪：「(過年時)有些人會去廟裡點燈，我們不用 我們將心燈 善念打開，打開(心門) 哇 我們很棒，我可以去幫助別人，我每天要把自己身體照顧好，再去關懷別人 好嗎 (好 好)。」

今年的圍爐有別於往年，志工群中多了36位揚善青年，有他們的青春活力挹注，現場氛圍格外不同。

慈濟志工 洪金玉：「冬令圍爐的流程裡面，事實上是比較活潑的，那就是因為有這些年輕的，青年志工進來 所以那個氛圍，就會變成比較活潑 比較輕鬆。」

同一天在菊島靜思堂，也是人聲鼎沸，一年一度冬令發放，阿公阿媽在里長的巧手下，有了新造型。

馬公市五德里長 顏錦鸞：「(讓長輩)美美地過年啊，里長就是要為人服務的啊，很感謝慈濟給我這個機會，來為這些大哥大姊服務。」

為了準備圍爐佳餚，香積團隊清晨就開始忙進忙出，上菜秀和桌邊服務，讓大家有五心級的享受。

慈濟志工 葉素惠：「早上差不多五點半，我們就跟師姊一起來工作，就好像說我們一家人要過一個年，香積團隊大家都做得很歡喜。」

慈濟志工 呂靜茹：「通過這個圍爐 讓他們(照顧戶)，也有機會可以看到希望，不是那麼絕望的處境。」

在眾人享用餐點的同時，志工也準備音樂表演，還有抽獎，這頓提前的團圓飯，吃得滿足又充實。

