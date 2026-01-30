陪伴犬貓走入校園 屏縣府扎根生命教育培養動保觀念

「生命教育走入校園計畫」屏東縣政府安排受過專業訓練的陪伴犬、貓進入校園向學童宣導正確的動物保護觀念。（朱窈慧翻攝）





為深化校園生命教育內涵，屏東縣政府農業處持續推動「生命教育走入校園計畫」，安排受過專業訓練的陪伴犬、貓進入校園，透過寓教於樂的課程設計與近距離互動，向學童宣導正確的動物保護觀念，引導孩子認識犬貓習性、學習尊重生命，從小培養關懷動物與珍惜生命的態度。





依據農業部統計資料，屏東縣2024年遊蕩犬估計數量為1萬24隻，認領養率約40%。為提升動物福利與認養率，縣府農業處表示，除持續推動犬隻認養及動物保護宣導外，自2023年起推動高齡友善寵物陪伴動物計畫，培訓3犬1貓成為陪伴動物，迄今已服務近30場次，深獲各界肯定。

縣府農業處指出，因推動成效良好，自2025年起進一步將陪伴動物帶入校園，全年共辦理22場次，透過淺顯易懂的課程內容，讓學童了解犬貓的基本行為、情緒表現及正確互動方式，避免因不當接觸造成動物緊迫或受傷，也讓孩子學習以尊重與同理的態度與動物相處。





農業處長鄭永裕表示，校園是生命教育向下扎根的重要場域，透過實際觀察與互動，能幫助孩子建立正確的動物觀念。課程中也特別強調「飼主責任」的重要性，提醒孩子飼養寵物必須提供妥善照顧，並杜絕任意棄養，讓動物保護的觀念從家庭與校園共同落實。





鄭永裕進一步說，縣府將汲取去年執行成果，規劃於今年增加場次，預計辦理25場校園活動，期盼讓更多學童在學習過程中培養同理心與責任感，進而成為推動動物保護與生態保育的重要力量。未來縣府也將持續整合跨局處及民間資源，深化動物保護與生命教育，讓尊重生命的理念在屏東校園與社會中持續擴散。

