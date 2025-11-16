陪伴癌妻復健路 環保志業愛延續
71歲的志工林欽榮，跟太太黃麗琴感情甚篤，十幾年前太太罹患乳癌，開刀後，投入環保站分類，當作復健，因而與志工結下好緣份，進而更認識慈濟，不料，命運捉弄，黃麗琴在見習志工階段就往生，丈夫林欽榮，心痛不捨，同時感恩志工的陪伴，等到他自己退休後，懷抱著感恩心，也在環保站貢獻良能，並且受證為慈誠，行善造福人群。
每個禮拜兩天，林欽榮開環保車去載回收物。
紙箱堆的像小山一樣高，一個個拆開鋪平，接著蒐集空瓶罐，一袋袋搬上車。
慈濟志工 林欽榮：「很輕鬆，因為我們那個貨車，有時候在搬，搬整車，都是一個人在服務的。」
71歲的林欽榮，以前是貨車職業駕駛，做環保站的因緣，來自另一半黃麗琴。
夫妻倆感情好，育有兩個女兒，將近二十年前，太太罹患乳癌開刀，手術後，親友建議，到附近環保站分類回收，藉由活動雙手，預防術後淋巴水腫。
慈濟志工 林欽榮：「邊做邊聊天，也不會那麼寂寞，那時候也都是師姊(們)過去安慰，去家裡，陪伴她。」
就這麼過了三、四年，黃麗琴跟大家相處的很融洽，可惜，癌症復發，不敵病魔往生，後來，林欽榮從職場退休，決定延續太太與環保站的好緣分，認真投入，不只是做環保，更受證成為慈誠，行善做好事。
慈濟志工 林欽榮：「響應上人(呼籲) 對不對，垃圾不落地，資源回收，感覺很有意義。」
慈濟志工 劉新平：「你交代他的事情，他都會做完成。」
慈濟志工 林清渠：「(他)負責盡職，體力又好，是我非常敬重的師兄。」
兩個孩子都成家了，林欽榮現在是快樂阿公，感恩女兒們的支持，他說，趁著自己還有體力，為守護環境盡一份心力，持續發揮生命的良能。
