陪伴粉絲11年！「阿滴英文」頻道名掰了 本人親揭變動原因

阿滴已經把陪伴大家11年的頻道名稱「阿滴英文」拿掉。（圖／IG@rayduenglish）

知名百萬YouTube創作者阿滴，在2015年以「阿滴英文」為頻道名稱出道，至今吸引超過200萬名訂閱者，陪伴大家11年的時光。怎料，阿滴近期宣布正式更改頻道名，意味著「阿滴英文」確定走入歷史。

阿滴今（10日）透過社群宣布「2026跟阿滴英文說掰掰！」原來他日前接受Podcast節目時聊到，確定在2026年將YouTube頻道名稱「阿滴英文」改成「阿滴」，包含IG、Threads都會同步更改。

他解釋，這項舉動是為了讓大家點進來之後，不會感到很困惑，「真的還是會有新的觀眾來問我說，為什麼我的頻道叫『阿滴英文』？他真的就不認識我」。

阿滴表示，此舉是為了讓新觀眾不再感到困惑。（圖／翻攝YouTube）

不過，阿滴也強調帳號名稱「@rayduenglish」不會變動，首先是很難改，再來是把它當作一個歷史紀念。至於影片片頭，阿滴則說會重做，目前暫時處於「沒有片頭」的尷尬狀態。

消息曝光後，粉絲紛紛留言「看阿滴教英文不應該是我們的童年嗎？」、「阿滴英文是我們共同的記憶，今天起做個自己喜歡的滴，開心健康」、「新的里程碑，骨灰粉小滴也樂見其成」、「現在的小孩已經不知道阿滴是教英文的了嗎？」、「自介已經改成沒什麼再教英文，阿滴英文要走入歷史了嗎」、「蛤～～～ㄚ還是喜歡叫你阿滴英文XDDDD」。

