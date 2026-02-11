陪伴紙風車20年 蕭美琴號召加入「椅子會」守護孩子文化權

蕭美琴副總統特別捐出20本親筆簽名著作《青年的四個大夢》，加碼「椅子會」公益行動。（紙風車劇團提供）

蕭美琴副總統長期關注兒童藝文發展，擔任紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」志工長已滿20年。她今年再度力挺368工程，響應紙風車發起的「椅子會」公益行動，特別捐出20本親筆簽名著作《青年的四個大夢》，作為加碼抽獎贈禮，向一路支持紙風車走遍全台的朋友們表達感謝，也期盼號召更多人一起守護台灣的孩子。

回顧與紙風車的緣分，蕭副總統表示，20年前她在花蓮擔任立法委員時，便深刻感受到城鄉藝文資源的落差，也看見紙風車劇團持續將表演送進每一個鄉鎮。她笑說，當年還是「青春少女」的自己，陪著紙風車從319到368，把兒童劇帶到台灣各個角落。她強調，368工程不只是一項表演藝術計畫，更是一種「不放棄任何一個孩子」的精神，即使有些鄉鎮一年新生兒不到十人，依然堅持演出，這正是台灣珍貴的價值。 紙風車368藝術工程未來也將持續走進更多鄉鎮，透過「椅子會」凝聚更穩定的支持力量。蕭副總統表示，孩子是國家的未來，感謝所有願意擔任「椅子頭」或加入「椅子會」的朋友，讓孩子們能「坐台灣味的椅子，看台灣味的戲」，陪伴藝術之路走得更長遠。她也特別提供20本《青年的四個大夢》親筆簽名書，致敬支持者的心意，期盼368工程能繼續迎向下一個20年。

蕭美琴副總統多年來擔任紙風車「368鄉鎮市區兒童藝術工程」志工，椅子會公益行動當然也不能措過。（紙風車劇團提供）

目前已有眾多藝文界人士與地方首長加入「椅子頭」行列，包括唐美雲、陳竹昇、鍾欣凌、黃迪揚、方馨、鄭弘儀、王彩樺、李永豐，以及屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、高雄市長陳其邁等人，並親簽《青年的四個大夢》作為捐款致贈小禮。紙風車邀請民眾將年終或紅包化為公益行動，只要捐款一千元以上即可加入「椅子會」，活動即日起至3月2日下午3時截止，詳情可洽紙風車劇團官方粉絲頁、「椅子會」官網，或電洽02-2392-6170，也可直接線上捐款支持。

