陪伴脆弱家庭安心過年 芥菜種會台中新春圍爐近600人齊聚
農曆新年將至，基督教芥菜種會推動「用愛串聯全台」，1月10日起，從花蓮光復啟動，陸續在新北萬里、南投、高雄與台北舉行，昨晚（22日）祝福的腳步，來到台中，在金典酒店舉辦中區新春送暖感恩圍爐，邀請台中、苗栗地區的認養家庭與助人網夥伴，近600人齊聚，共享年味，為脆弱家庭帶來更多支持與希望。
芥菜種會長期關注脆弱家庭的需要，更看見「家庭照顧者」承擔的辛勞與付出。單親爸爸阿宏（化名），獨力照顧年幼孩子和患有失智症父親，是社會典型的「三明治照顧者」，雙重照顧責任下，只能選擇工時彈性的清潔工作，維持生計。隨著父親病情惡化，需要更多日常起居照顧，能投入工作的時間越來越少，長年累積的疲憊，讓他幾乎忘了「節慶的味道」。在芥菜種會關懷下，以「家的扶助」和「家的安全」兩大服務基石，定期提供認養金和生活物資箱，協助一家穩定生活，同時也透過心理支持陪伴，讓他在壓力中能有人傾聽、有人同行，逐步得著面對生活的力量與希望。今年難得帶著孩子出席圍爐活動，感慨地說：平常忙於照顧家人和工作，從沒想過能和家人在飯店吃飯，這份陪伴，讓他覺得自己不是孤軍奮戰。
芥菜種會執行長李肇家表示，面對脆弱家庭的多重困境，芥菜種會以「三福助人網」（福音、扶助、扶立）為核心理念，並透過「五大服務方針」，包括家的扶助、家的安全、陪伴教育、照顧者學校及社企以工「帶振」，從生活穩定到培力自立，支持脆弱家庭重塑平安與喜樂。圍爐活動不僅是餐敘，讓辛苦的照顧者和孩子，都能夠坐下來好好吃頓飯，更象徵照顧者的努力被看見、被支持、被祝福，期盼每個家庭都能在愛與陪伴中獲得重新出發的力量。
截至2025年底，芥菜種會中區中心扶助1,296名認養童，逾5成來自單親家庭，也包含隔代教養與經濟弱勢的脆弱家庭。活動現場特別邀請脆弱家庭上台分享2026年的心願，一名照顧者拿起麥克風，語帶哽咽地說：「謝謝芥菜種會，無論日子多難，溫暖關懷從不缺席，這份陪伴比家人還像家人。」有的孩子則將心願送給阿嬤，在心願卡上用歪斜的注音認真寫下：「祝阿嬤身體健康。」將對未來的期待化為面對生活的勇氣。在彼此的分享與鼓勵中，圍爐的意義超越了餐桌，成為凝聚社區支持、重塑希望的重要時刻。
同時，芥菜種會也發放新春紅包，為脆弱家庭送上新年的愛與關懷，並感謝台中金典酒店、美商捷普集團等愛心企業響應，以這份支持與祝福，陪伴脆弱家庭迎向新的一年。芥菜種會「用愛串聯全台」行動，今年於全台舉辦18場圍爐活動，涵蓋花蓮光復、台南楠西等曾受災害衝擊的地區，逾5,000人共享年節餐桌的溫暖。更多了解請至官網：https://lihi.cc/uZxid，或撥打服務電話：02-7705-9292。（寇世菁報導）
