陪伴藥癮者回歸社會、讓愛回家

為協助藥癮者重建自我、穩定生活並順利復歸家庭與社會，花蓮縣身心健康及成癮防治所推動「多元復歸支持服務計畫」，以放鬆紓壓、自我成長、日常技能與家庭維繫課程為主軸，陪伴藥癮者在生活實踐中逐步累積改變的力量，重建自信、自我認同，協助藥癮者重返家園、復歸社會，並攜手防止再犯及復發。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，由於藥癮屬慢性及高復發性疾病，藥癮者終其一生要面對誘惑，且腦部恐已因藥物造成功能失調。因此，重新改過的藥癮者需要社會大眾的包容與支持，請將藥癮者視為病人，而不是罪犯。

朱家祥指出，透過「多元復歸支持服務計畫」，使藥癮者遠離負面環境、交際，進而得到親友的接納與鼓勵，亦協助家屬理解藥癮者處境與狀況，以瞭解如何陪伴與接納，也避免過度期待與壓力，才能真正讓藥癮者融入社會並遠離毒品。

朱家祥強調，透過放鬆紓壓類型課程中，結合動物輔助療癒、音樂治療與芳香療法等方式，協助成員覺察身體與情緒狀態，學習以非物質、健康的方式調節壓力。

參與者小豪表示，玩聲音、樂器能讓心情變輕鬆，跟大家一起合唱，有融入在團體裡的感覺，創作歌詞再唱出來時，覺得自己變得有力量。衛生局表示，自我成長課程，則透過藝術自我探索、生命回顧與體驗式活動，引導成員重新整理生命歷程與內在情緒，看見自身的成長與改變，進一步提升持續復歸的動力。

花蓮縣身心健康及成癮防治中心表示，藥癮戒治需要長期抗戰，除了醫療協助，更需要家庭與社會的接納，同時在生理與心理層面得到支持，讓藥癮者有更堅實的力量走過這段艱辛路程，透過愛與陪伴的正向力量來支持藥癮者順利復歸社會。