陪伴街友迎接新年 南市府攜手公益團體邀街友圍爐





農曆春節將近，為讓街友在年節前夕感受到社會關懷與溫暖，臺南市政府於今（30）日與慈聯基金會，攜手社團法人台灣武廟志工協會，於北區大豐里活動中心舉辦「馬到福來迎新春 冬去春來步高昇—臺南市街友尾牙辦桌」活動，透過辦桌圍爐、健康關懷及物資發放，陪伴街友迎接新的一年。副市長姜淋煌代表黃偉哲巿長出席關懷，除了發放春節紅包、禦寒衣物給街友，也特別致贈感謝狀予協助單位，感謝各界於春節前夕攜手投入資源，為街友送上實質支持與滿滿祝福。

黃偉哲市長表示，目前臺南市列冊街友人數為290人，其中超過半數的街友露宿於街頭，平日由社會局及街友生活重建中心社工人員持續提供關懷訪視、生活協助與資源連結服務。街友服務除仰賴市府長期投入外，更需民間團體與善心人士共同參與，透過公私部門攜手合作，於春節、端午等重要節日前辦理關懷活動，不僅傳遞溫暖，也讓街友感受到被社會接納與重視。市府將持續整合相關資源，協助街友逐步改善生活處境，期盼能早日重返家庭、回歸社會。

社團法人台灣武廟志工協會理事長劉貞秀指出，協會長期深耕弱勢族群服務，多年來持續投入街友關懷行列，秉持濟弱扶貧、慈悲行善的服務理念回饋社會。透過辦桌圍爐、致贈春節紅包、禦寒外套及民生物資，希望讓街友在寒冬中感受到社會的溫暖與支持，號召更多民間力量共同投入公益行列。

社會局長郭乃文表示，近期寒流一波波來襲，社會局特別結合北區衛生所及台南市立醫院，於活動中為街友提供健康檢測與X光檢查，及早掌握街友健康狀況，守護街友基本醫療需求。同時安排歡喜樂團帶來音樂饗宴，讓街友以輕鬆愉悅的心情迎接新年的到來。

社會局提醒，過年期間民眾如有緊急保護之需，可撥打110、113求助，若發現需要急難關懷及救助之市民或街友，可撥打1957社會福利諮詢專線、1999市民服務專線，市府團隊將視民眾之困難及需求啟動服務措施，不因年假而中斷，讓臺南市民得以安心過好年。

