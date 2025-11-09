陪伴迷途少年啟航 探索號計畫點亮青春新方向

當青少年在人生中迷失方向，或因家庭、學業與社會適應問題陷入黑暗時，一位溫暖而堅定的輔導者，往往能成為他們重拾希望的力量。教育部青年發展署長期與全國19個縣市政府合作推動「青少年生涯探索號計畫」，以陪伴15至18歲未升學、未就業或中途離校的青少年為宗旨，協助其探索生涯方向、銜接升學或職訓就業。每年約有50位專業輔導員參與，陪伴超過2000名青少年重新找到人生的價值與方向。

教育部青年署分享，來自雲林縣的邱翠萍輔導員，是計畫中的一線典範。她秉持「生活即教育」理念，針對近年常見的網路沉迷與繭居現象，從青少年感興趣的事物切入，引導他們參與與思考。例如，她以熱門手機遊戲《傳說對決》設計課程，帶領學生討論團隊合作、情緒管理與自我控制等議題，讓原本抗拒溝通的孩子逐漸敞開心房。邱翠萍說，青少年如同璞玉，只要願意耐心琢磨，終能綻放光芒。

廣告 廣告

她輔導的個案「小佳」（化名）便是一個典型例子。初次見面時，小佳害羞怕生、幾乎不說話，甚至連書寫能力都略顯不足。邱翠萍仍堅持啟動輔導服務，陪他一步步探索未來方向。然而過程並不順利，小佳曾被父母帶往高雄工作，讓服務一度中斷，返鄉後又因家庭爭執陷入情緒低潮。面對挑戰，邱翠萍不曾放棄，她重新評估小佳的能力與興趣，協助他選擇適合的漆作職訓課程，並積極與家人溝通，化解衝突，營造穩定的支持環境。

為了通過職訓考試，小佳全力以赴，努力練習寫字、完成考古題、學習生活技能與職場禮儀；邱翠萍則持續陪伴、鼓勵他培養自信。最終，小佳不僅順利錄取職訓，更在課程中養成寫日記與記帳的好習慣，從沉默內向轉變為積極主動，展現嶄新的自我。

青年發展署表示，此計畫透過跨局處合作與部會資源導入，建立完善的關懷與輔導網絡。第一線輔導員是計畫成功的關鍵，他們以實際行動傳遞關懷，陪伴迷惘的青少年走出低谷，重新看見自己的價值與希望。這份溫暖正在全臺各地蔓延，為無數青少年點亮未來的方向，讓「探索號」成為他們人生重啟的起點。