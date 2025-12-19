陪伴長者共餐 新北表揚116個績優共餐單位

新北表揚116個績優共餐單位。(新北社會局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市社會局今（19）日舉辦114年績優老人共餐單位表揚，由新北市長侯友宜親自頒發感謝狀予116處績優單位，並致贈獎勵金，以感謝單位在社區長期推動共餐及送餐服務，成為長輩在地安老的重要支柱。今年亦特別感謝全市共1,065處投入老人共餐運動的單位，經年在社區中默默陪伴長輩，讓照顧服務能量持續擴大。

侯友宜表示，截至114年11月底，新北市65歲以上人口已達80萬3,768人，占全市19.86%，高齡服務需求持續攀升。市府自102年起推動老人共餐運動，建構完整的在地高齡支持網絡。透過共餐、陪伴、送餐與健康促進等服務，讓長輩能在熟悉的社區中，獲得更健康、更有尊嚴的生活支持。

侯友宜提到，老人共餐從推動之初，到現在成長了5倍，全市有1,065處在辦共餐。他開玩笑說，明年卸任後，要邀老人共餐原發起人前社會局長李麗圳顧問一處處去參加，如此可以「呷3年」。他也感謝所有參加的29區長和出席的石一佑、洪佳君議員，在各社區共餐時，前往幫忙打菜鼓勵。

侯友宜頒獎感謝嘉威會計師事務所所長張威珍，感謝他從108年起每年捐贈50萬元予好日子愛心大平台(新北社會局提供)

活動中，侯友宜也頒贈感謝狀給嘉威會計師事務所所長張威珍，感謝他從108年起每年捐贈50萬元予好日子愛心大平台「陪老大人呷百二用飽安康」專案，獎勵績優單位。張威珍說，他的母親坐輪椅，但一聽到社區要共餐，就要外籍看護推著她去參加，讓他很感動。

今日的表揚活動由八里區大埤頂社區發展協會帶來充滿活力的舞蹈，長輩躍動的身影展現社區豐沛生命力，象徵共餐據點不僅是用餐場域，更是促進健康、鼓勵學習與強化社會連結的重要平台。

土城區平和社區發展協會從關懷弱勢長輩出發，逐步發展出融合失智照顧、志工參與和社區共學的共餐服務模式，使餐桌成為長輩彼此陪伴的重要日常；五股區成州社區發展協會則以共餐為核心，結合飲食質地調整、惜食蔬果運用及健康課程，讓長輩吃得安心，在共享餐食中重拾笑容與生活動能。板橋三民社區，由三位餐館出身的男主廚掌廚，為長輩烹調美味。

社會局長李美珍表示，感謝所有老人共餐單位在社區中為長輩提供「暖心、暖胃」的服務，並結合「新五老運動」的政策，從「老有所用、有所為、有所學、有所樂」到「老有所望」，心若不老人就不老。未來也將持續結合敬老愛心卡，自明（115）年起擴大使用範圍和點數，鼓勵更多長輩走出家門，參與共餐與社區活動，攜手打造更友善、更幸福的樂齡城市。