陪伴青年呷頭路 賈桃樂「一對一職涯諮詢服務」找尋合適工作

▲賈桃樂學習主題館提供「駐點職涯諮詢」、「履歷健檢與面試模擬」等多元服務，陪伴青年深化自我探索並擬定行動策略。

【記者 彭慧婉／桃園 報導】 陪伴青年「呷頭路！」勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「賈桃樂學習主題館」推動「一對一職涯諮詢服務」，透過專業諮詢陪伴青年探索自我、釐清職涯方向，協助青年盤點自身特質與能力，強化就業競爭力，並在求職與轉職歷程中獲得實質支持，穩健邁向適才適所的職涯目標。

▲賈桃樂學習主題館推動「一對一職涯諮詢服務」，透過專業諮詢服務探索自我、釐清職涯方向，協助青年盤點自身特質與能力，強化就業競爭力。

廣告 廣告

具有電機相關學經歷背景的小美（化名），曾在公部門、科技業、水電與機械製圖等領域任職，也透過勞動部在職訓練課程培養轉職能力並考取專業證照；但因身體負荷考量，歷次轉職皆未能久任。多次投遞履歷未獲明確回覆，加上同儕職涯逐漸穩定，小美在壓力與迷惘中開始懷疑自己的方向，於是走進賈桃樂學習主題館申請職涯一對一諮詢服務，希望把過去經驗與當下困境做一次系統盤點，找回可長期發展的職涯路徑。

透過一對一職涯諮詢過程，諮詢師以同理與釐清為主軸，陪伴小美回顧各段工作經驗與離職原因，協助她整理真正重視的求職條件與可承受的工作型態，並在確認其當時後續仍有三個面試機會的情況下，進一步聚焦面試準備方向，從職務理解、自我優勢盤點到面試應對策略，使其求職方向更加明確。同時，諮詢過程結合 CPAS 專業適性測驗，透過「十二項性格」、「五大適性工作」及「領導潛能」三大面向，搭配深度對談進行交叉驗證，協助小美看見自身特質、能力傾向與職務適配度，將原本的迷惘轉化為具體可執行的求職策略；最終，小美順利錄取理想職務——IC 設計助理工程師，並表示：「非常感謝專業的職涯諮詢，讓我在面試準備上更有方向，也更有信心。」

除一對一職涯諮詢外，賈桃樂學習主題館亦提供「駐點職涯諮詢」、「團體心理測驗」、「團體工作坊」、「履歷健檢與面試模擬」等多元服務，協助青年從求職準備到進入職場後的適應階段，依不同職涯階段與需求進行整體規劃，並運用心理測驗及牌卡工具，陪伴青年深化自我探索並擬定行動策略。

桃竹苗分署長賴家仁表示，賈桃樂學習主題館114 年度共提供一對一職涯諮詢服務累計達 400 人次，職涯諮詢服務以溫暖陪伴結合專業引導，協助青年面對職涯發展挑戰，找尋合適自身的工作崗位。凡有求職、轉職需求，或希望提升履歷與面試技巧的青年，歡迎至賈桃樂學習主題館官方網站（ https://jtl.wda.gov.tw/ ）申請一對一職涯諮詢服務，或電洽 03-5343011，亦可關注賈桃樂學習主題館臉書粉絲專頁，獲取更多相關資訊。（圖：桃竹苗分署提供）