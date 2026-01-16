陪伴青年走過創業關鍵期 高雄青創農企業成果集中亮相

▲青年回鄉翻轉農業！高雄青農盛典秀出與時俱進新農力。

與時俱進的農業現場 青農盛典高雄登場

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府農業局長期推動「高雄青創農企業孵育計畫」，陪伴青年農民走過返鄉創業與經營升級的關鍵階段。本月即將舉辦「青農盛典－2025年計畫成果分享會」，邀集青農進行成果分享與經驗交流，呈現青年農民如何在不同階段回應產業挑戰，打造與時俱進的農業現場，並邀請關心農業發展的各界共襄盛舉。

「青農盛典」以實務經驗為核心，聚焦「返鄉創業、技術深化、品牌經營」三大面向，呈現青年農民在經營上持續嘗試、修正與升級的歷程。活動將由榮獲補助的青農輪番分享，從生產端問題出發，說明如何透過設備導入、流程優化與市場溝通，逐步建立可長期發展的農業經營模式。

高雄市政府農業局局長姚志旺表示，「巴瓈園」的發展歷程，正是計畫長期陪伴的具體縮影。青農許瓈如於與連于萱在110 年首次申請計畫，當時面臨加工高度仰賴人力、產能不穩的挑戰；透過計畫輔導與夢想資金支持，導入自動切片機、乾燥與自動包裝設備，建立穩定的加工基礎，讓產品得以穩定供應市場。

隨著生產端趨於穩定，許瓈如於114年再次透過計畫推動品牌升級與市場溝通。藉由重新梳理品牌定位與產地場域，帶領消費者理解鳳梨從生產到餐桌的完整脈絡；自去年11月至今，已吸引來自新、港、日、美等多國參訪團，新形象的建立不僅提升能見度，更顯著帶動鳳梨酥訂單成長。姚局長強調，這證明了青農在專業輔導下，具備長期累積並升級經營模式的實力。

農業局進一步說明，「高雄青創農企業孵育計畫」自 110 年至 114 年間，已累計投入 1,138 萬元的夢想資金，提供青農實質輔導計 50 案；此外，更安排專家實地訪視輔導診斷計 178 家次，使青農在提升生產效率、擴大產值、優化服務品質及場域等方面均展現顯著效益。今年盛典也特別邀請對農業、品牌、通路與合作有興趣的業者與民眾參與，期待促成更多跨域對話與實質合作的契機。

農業經營是一段需要長期投入與不斷修正的過程，青農盛典正是將青年農民在產地現場的實際行動與經驗攤開分享的重要平台，期盼透過交流與對話，讓更多人看見高雄青農持續升級、穩健前行的實踐成果。本次青農盛典即日起開放報名(https://www.surveycake.com/s/AdzgR)，至 1 月 20日止，活動相關資訊請至高雄市政府農業局官網「最新消息」查詢。（圖╱高市府農業局提供）