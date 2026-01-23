陪伴青農五年有成 高雄青農盛典展現農業韌性與創新力

▲高雄市政府農業局舉辦「青農盛典－高雄青創農企業孵育計畫2025成果分享會」，邀集 12 位青農，透過實務分享與交流對話，呈現青年農民在產地現場持續投入、修正與升級的經營成果。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府農業局22日在內惟藝術中心舉辦「青農盛典－高雄青創農企業孵育計畫2025成果分享會」，邀集12位青農依據不同從農階段與實務挑戰，透過「返鄉與傳承」、「技術與經營」、「品牌與合作」三大主題，分享實際經營成果與轉型經驗，展現高雄農業多元且具韌性的發展樣貌。

▲高雄市政府農業局長姚志旺親臨致詞並勉勵青年農民。

在「返鄉與傳承」主題中，多位青農分享接手家業或返鄉創業的歷程，透過夢想資金投入食農教育、體驗空間建置與設備優化，並與研究單位合作強化關鍵生產技術，逐步穩定經營基礎，讓農業得以延續並回應世代責任。

「技術與經營」主題則聚焦第一線產業瓶頸，青農導入自動化設備、優化加工流程、調整經營制度，提升生產效率與品質穩定度，並成功推動農業六級化發展，讓產地在有限人力與資源條件下，仍能持續升級。

▲圖左：高雄青農-四季山和蔡姿妤分享從個人品牌延伸推動那瑪夏地方品牌的經驗、圖右：高雄青農-961大埔農家林揚傑分享返鄉從農創業與傳承。

在「品牌與合作」主題中，青農分享如何透過品牌重塑、空間體驗、數位行銷及地方品牌串聯，讓農業走出田間、連結市場，深化消費者對農產品風土價值的理解，拓展農業的多元可能。

活動現場亦以青農食材設計餐盒與飲品，將蜜棗、番茄、玫瑰、檸檬及芝麻油等特色農產入菜，讓與會者實際品嚐高雄農產的多樣性與可塑性。農業局表示，透過「吃得到、看得懂」的方式呈現成果，有助促進產業交流與後續合作。

農業局局長姚志旺表示，「高雄青創農企業孵育計畫」推動至今已邁入第 5 年，陪伴青農在不同經營階段持續改善與升級。青農盛典不僅是成果發表，更是讓經驗被看見、被理解的重要平台，未來將持續整合輔導資源，支持青年農民打造具韌性且持續進化的高雄農業。（圖／高市府農業局提供）