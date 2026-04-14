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陪伴高雄人十多年...百歲獅瑞走了！壽山動物園「二哥」病逝
壽山動物園非洲獅「二哥」陪伴高雄人十多年，園方今（4/14）證實，牠於昨安詳辭世，享壽23歲、相當於人類百歲高齡，消息令人不捨。二哥晚年受青光眼、肝病等慢性病所苦，曾遭外國網友誤解虐待。園方表示已全力醫療照護，陪伴走完最後一程，離去讓保育員與民眾深感哀傷。
園方表示，「二哥」於2010年自六福村引進，長年為園內重要成員，陪伴無數遊客留下回憶。隨著年紀增長，牠逐步面臨多項高齡動物常見退化與疾病，包括青光眼、肝功能異常、貧血、脊椎退化及牙髓感染等，近年健康明顯衰退。
儘管醫療團隊持續治療並調整照護方式，包括提供軟質食物、改善棲地環境與密集健康監測，但仍難抵自然老化，最終於13日在保育員與醫療團隊陪伴下安詳離世。
長期照護「二哥」的保育員李宥逸表示，從壯年到高齡，彼此早已建立深厚情感，雖不捨其離去，但也尊重生命自然歷程。園方也感謝民眾長年關心，強調將持續推動高齡動物照護與生命教育，讓「二哥」的故事成為珍貴的一課。
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