陪伴高雄半世紀！大統百貨五福店將熄燈 最終營業日曝

高雄大統百貨五福店，確定走入歷史。（柯宗緯攝）

時代的眼淚！高雄大統百貨五福店，確定走入歷史。大統集團今（8）日證實，因土地租約期滿，大統五福店將結束現況營運，店內各品牌最晚營業至2月28日，3月初起，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地，但也透露，未來將轉型，朝更符合城市需求的定位推進，導入更多元、創新的服務型態。

據了解，大統承租高雄吳家土地，租約至115年8月31日。大統百貨於64年開幕，曾以全台首創的「玻璃觀光電梯」轟動一時，也是當年東南亞規模最大的百貨公司之一，陪伴南部消費者超過半世紀。

不過，84年一場祝融事件重創商場，後續又遭逢高雄捷運施工衝擊，新堀江商圈逐漸沒落。95年大統百貨將原有9樓建物拆除上半部，僅保留地上1至3樓，改裝為「大統262」重新開幕，卻因營運狀況不佳，短短2年即結束營業。直到99年2月，再以「大統五福店」之名重新開幕，營運至今，換算已有51年歷史，不少南部人可說是從小逛到大。

大統集團今（8）日證實，因土地租約期滿，大統五福店將結束現況營運，店內各品牌最晚營業至2月28日，3月初起，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地。（圖／大統集團）

大統集團在聲明中指出，大統五福店自64年開幕以來，陪伴高雄商業發展，曾為南台灣具代表性的繁華地標之一，滿足多個世代對國際進口商品的購物需求，也承載城市記憶。84年祝融事件及捷運施工期間的商圈衝擊，對營運造成重大挑戰。

95年在時任高雄市長陳菊及市府期盼商圈再繁榮的支持下，集團秉持共榮商圈的信念，斥資數億元整建，將原10層樓建物拆除並降低樓層，改造為地下一層至地上三層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈地標角色。

聲明指出，隨著土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運，民國2月28日為與進駐品牌延展合約之最終營業日，象徵一段城市記憶告一段落。面向未來，集團看見高雄近年演唱會經濟、亞灣區發展及中央公園周邊活動場域串聯，帶動人流與商圈熱度回升，賣場整體來客較過往成長約三成，後續將朝更符合城市需求的定位推進。

大統集團說，將持續深化零售與商業空間開發，整合集團資源，結合大樂量販零售營運量能與大統地產開發整合優勢；同時推動鄰近五福路地段大立商圈之大立二館開發，座落中高雄核心城市區域，規畫更符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒多元空間，延續深耕地方、共榮城市的責任，與高雄城市發展共同前行。

