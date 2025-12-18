陪伴一家45年的微波爐退休了！主人不捨：會記得和你的緣分…官方回應暖哭8萬網友

網友曬出家中服役45年的微波爐即將退役，沒想到竟釣出官方回應。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

許多民眾的家庭可能都有老電器，由於相當耐用，在家中一待就是10年以上，直到不堪使用才走入歷史，就有一名網友近日分享，家中一台使用45年的微波爐正式退役，憶起這台微波爐是父母婚前購入，耐用到陪伴一家五口已逾1萬6400天。貼文曝光後頓時引發熱議，甚至釣出官方小編留言表示，希望能將這台古董微波爐收入松下博物館，並以新機交換，感動大批網友。

一名網友日前在Threads上感慨發文分享，已在家中使用長達45年時光的松下古董微波爐如今終於退役，原PO表示，該微波爐是父母在結婚前就已購買，甚至比家中任何一個孩子都年長。由於微波爐非常耐用，即使家中每天開伙也仍辛勤工作，陪著原PO一家五口與一隻貓多達16400多天，為此也讓他感慨直呼：「好感恩，雖然新微波爐已經到了，但我媽媽還是一直直喊捨不得。」

原PO表示，這款產自民國69年的機器已經具備烘烤兼微波功能，還附有瓷盤、雙金屬烤盤、雙蛋糕模，父母甚至還留著當年購買時所附贈的食譜書，內容豐富、印刷精美。這款古董微波爐雖然後期偶爾出現斷電等故障問題，但每每都被父親不厭其煩地拆機修理後，又多撐了10年歲月，但最近似乎已壽命將近，只剩下解凍微波功能，因此不得不走入歷史，也讓原PO感激直言：「謝謝你的勤勉付出，無微不至地照顧我們三餐，我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了！」

小編親自回應表示希望能將這台古董微波爐收入博物館。圖／翻攝自Threads

PO文曝光後頓時引起熱議，更釣出微波爐品牌小編親自留言回應，希望可以將原PO家中這台古董微波爐收藏至松下博物館作為紀念，並為原PO送上最新商品作為交換，以延續這份珍貴回憶。回覆短短1天不到就吸引逾8萬人點讚、突破400則留言：「這甚至是官方的第一則回覆」、「這算不算微波爐告老還鄉」、「哇賽這台微波爐超長壽耐用，退休還直接住進博物館，榮譽的一生」、「能進入松下博物館，覺得很感動！陪伴一個家庭45年，壽終正寢時，回到當初被創造出來的地方！」

據了解，松下博物館（Panasonic Museum）是位於日本大阪門真市的企業博物館，旨在紀念Panasonic（原松下電器）創辦人松下幸之助及其經營理念，透過展示歷代家電產品與創辦人一生，傳承「製造精神」與「為社會貢獻」的企業理念。博物館包含松下幸之助歷史館、製造之道展示館和櫻花廣場，其中製造之道展示館則展示了品牌創業至今約550件家電產品，從第一件製品到創新科技，讓參觀者感受日本製造的熱情與堅持。



