陪伴一起度年關 1957福利諮詢專線春節不打烊溫暖在線

夢晴（化名）是家中的經濟支柱，卻在春節前夕發生意外，醫療機構的護理人員鼓勵她撥打衛福部1957福利諮詢專線求助，所幸透過專線社工提供政府補助及物資領取資訊，並說明今年度（2026）因韌性特別條例會加發生活補助金，亦同步通報轉介服務，協助夢晴一家度過年關。

夢晴是市場臨時工，獨自擔起照顧年邁母親及智能障礙哥哥的重責大任，但即便加上政府補助，家庭收入也只能勉強餬口。春節將近，為了讓家人過上好年，夢晴日以繼夜地到處工作，卻在一次前往工作的途中，不幸發生車禍摔斷腿，最快3個月後才有辦法復原，這項消息對夢晴一家人無疑是雪上加霜，但在接通1957福利諮詢專線後，順利取得協助。

衛福部表示，1957福利諮詢專線於2006年11月17日正式啟動，多年來於春節前提供福利資訊，讓家家戶戶可提前準備好過年；春節期間也及時回應有困難的民眾，透過電話諮詢或是轉介縣（市）政府、民間社福團體，讓需要幫忙的國人平安過年。

衛福部指出，1957福利諮詢專線由專業社工人員提供接線服務，春節期間服務不打烊，每日上午8點至晚上10點，持續提供民眾社會救助、老人福利、兒童福利、身心障礙福利、特殊境遇家庭、急難救助、國民年金等各項社會福利諮詢，民眾可透過電話、網路或LINE管道進線諮詢。

另外，為服務聽障及語障的朋友，以及網路族群需求，1957專線也提供Line的文字客服與網路諮詢服務（網站：http://1957.mohw.gov.tw/）。對於有福利諮詢需求的民眾，請多加利用1957福利諮詢專線。

＊衛福部1957福利諮詢專線臉書：https://www.facebook.com/tfcf1957​

＊衛福部1957福利諮詢專線LINE：https://page.line.me/akc8285v＊衛福部1957福利諮詢部落格：https://tfcf1957.pixnet.net/blog​

