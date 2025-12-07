陪伴15年毛孩離世 姚愛甯憶起家人辭世傷痛
姚愛寗本周六（6）起舉辦為期兩周的個人第三次攝影個展《餘像 14.344》，把生命中經歷的失去與記憶凝結為一幅幅充滿情感的影像，邀請觀眾一同探索「存在與消逝之間」的溫柔跨度。
自 2014 年出道以來，姚愛寗以獨特氣質與具感染力的演技備受矚目。近年來，她持續挑戰多變角色，從早期青春電影的清新形象，到今年在影集《童話故事下集》中飾演的堅韌單親媽媽，每一次演出都展現她細緻的觀察與強大的情感內化能力，而這份深入角色的能力，也成為她攝影創作的養分。
此次個展《餘像 14.344》的概念源於心理學和視覺科學中的「餘像」現象——光線消逝後，影像仍短暫留存於視覺之中。展覽核心來自她近半年經歷的生命課題：陪伴近 15 年的毛小孩「小兔」離世，以及回想大學畢業時面對外婆逝去的巨大失落。
姚愛寗感性透露，尤其今年歷經小兔的離開，這些「消逝」讓她一度難以適應生活中的空蕩，但她沒有選擇逃避，而是透過攝影反覆整理腦中不斷迴盪的記憶片段。她將難以言喻的悲傷與思念透過鏡頭與文字進行「內化」，最終把那份「難受」昇華成「幸福」的回憶，體悟到能與重要生命相遇，是值得慶幸的事。
《餘像 14.344》不僅是一場攝影展，更是姚愛寗藉由創作與時間展開的深刻對話，將她對生命、時間、消逝與記憶的整理真誠分享給觀眾。兩週展期內也將舉辦現場導覽活動，並與攝影師暨視覺藝術家謝昕妮 Sydney Sie、以覺學品牌主理人連紫伊於週末進行兩場跨界對談，期待以不同身份與觀眾進行交流。
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 100
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 72
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 2 天前 ・ 7
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
薔薔主持《不熙娣》遇到無聊來賓 「內心飆髒話」直接放空
王思佳、薔薔、王心恬6日出席第二屆「臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week」活動。薔薔加入《小姐不熙娣》主持陣容一個月，目前還在抓節奏，坦言如果遇到講話無聊的來賓，就會當場放空，笑說應該要「學習假面一點。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 9
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 114
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 12
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 28
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 30
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 42
陳曉離婚10個月認「想法過時」 對戲小10歲女星感情觀「聽對方建議」
男星陳曉與陳妍希2月中官宣離婚後，被網友發現他暴瘦9公斤「雙頰凹陷」，結果是為了古裝劇《大生意人》瘦身，為貼近角色，陳曉在拍攝期150多天中維持清瘦狀態，從零下20度演到40度酷暑，宛如度過一整個四季的極端考驗。鏡報 ・ 1 天前 ・ 2
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 7 小時前 ・ 16
林逸欣醫生爸病倒住院模樣曝光！ 媽媽爆哭告白網友超心疼
林逸欣日前在婚禮上播放成長影片，被網友譽為她是被愛富養長大的女孩，和爸媽深厚的感情跟良好的互動，都是社群熱議話題，近日她的醫生林爸爸因身體不適住院，需靠輪椅來行動，讓網友們相當擔心林爸爸的身體狀況。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 1
温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」
温昇豪監製、主演《整形過後》13日將在公視首播，為了戲可說是拚盡全力，前期就參與構思，籌備多年終於要拍攝，卻面臨劇本、法規等問題喊卡，他認賠殺出約1500萬元打水漂，打掉重練找新團隊再出發，最終成本花費約9000萬，目前還沒回本，他一肩全扛下來，「我們在做一件對的事情，就要做下去。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10