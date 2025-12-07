陪伴15年毛孩離世 姚愛甯憶起家人辭世傷痛

姚愛寗本周六（6）起舉辦為期兩周的個人第三次攝影個展《餘像 14.344》，把生命中經歷的失去與記憶凝結為一幅幅充滿情感的影像，邀請觀眾一同探索「存在與消逝之間」的溫柔跨度。

姚愛甯演而優則「攝」！斜槓斜槓當攝影師辦第三次個展《餘像 14.344》

自 2014 年出道以來，姚愛寗以獨特氣質與具感染力的演技備受矚目。近年來，她持續挑戰多變角色，從早期青春電影的清新形象，到今年在影集《童話故事下集》中飾演的堅韌單親媽媽，每一次演出都展現她細緻的觀察與強大的情感內化能力，而這份深入角色的能力，也成為她攝影創作的養分。

此次個展《餘像 14.344》的概念源於心理學和視覺科學中的「餘像」現象——光線消逝後，影像仍短暫留存於視覺之中。展覽核心來自她近半年經歷的生命課題：陪伴近 15 年的毛小孩「小兔」離世，以及回想大學畢業時面對外婆逝去的巨大失落。

姚愛甯舉辦第三次個展《餘像 14.344》

姚愛寗感性透露，尤其今年歷經小兔的離開，這些「消逝」讓她一度難以適應生活中的空蕩，但她沒有選擇逃避，而是透過攝影反覆整理腦中不斷迴盪的記憶片段。她將難以言喻的悲傷與思念透過鏡頭與文字進行「內化」，最終把那份「難受」昇華成「幸福」的回憶，體悟到能與重要生命相遇，是值得慶幸的事。

《餘像 14.344》不僅是一場攝影展，更是姚愛寗藉由創作與時間展開的深刻對話，將她對生命、時間、消逝與記憶的整理真誠分享給觀眾。兩週展期內也將舉辦現場導覽活動，並與攝影師暨視覺藝術家謝昕妮 Sydney Sie、以覺學品牌主理人連紫伊於週末進行兩場跨界對談，期待以不同身份與觀眾進行交流。

