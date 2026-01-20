陪伴28年！六福村「大怒神」將換新面孔 網友狂敲碗記憶中的1設施：快回來

六福村自由落體設施「大怒神」自1998年啟用至今近28年，園方宣布將進行外觀更新，經典刺激體驗仍會保留。（翻攝自六福村）

從1998年尖叫到現在！提到六福村主題遊樂園，許多遊客腦中第一個浮現的設施，往往就是高聳入雲的自由落體「大怒神」。這項自1998年啟用、陪伴遊客近28年的指標性設施，近期確定將進行外觀更新。園方強調，這次調整僅針對視覺設計，核心刺激體驗仍會完整保留，未來將以嶄新樣貌迎接新世代遊客。

六福村大怒神為何要改造？ 28年地標將迎新時代

六福村今早（20日）透過官方臉書粉專說明，「大怒神」不只是一項遊樂設施，更承載了無數遊客的童年回憶與成長片段。園方指出，這座自由落體設施歷經921大地震、多次颱風侵襲，仍屹立至今，背後仰賴工程團隊長年不間斷的檢修與維護，確保每一次運轉的安全性。

園方也形容，大怒神見證了尖叫、歡笑、淚水與挑戰極限的瞬間，是許多人第一次「鼓起勇氣」的共同記憶。

更新期間加裝燈光 象徵告別舊面孔、迎接新樣貌

園方進一步透露，此次更新工程除外觀重新設計外，也特別加入燈光配置，作為向舊時代致敬的象徵。未來大怒神將以全新視覺呈現，但自由落體的經典高度與刺激感受不會改變，仍將延續「尖叫不間斷」的核心特色。

粉專貼文最後以「再見了，舊面孔。你好啊，新時代的大怒神! 🎢✨我們準備好了，你呢?」作結，引發不少老玩家感性留言，直呼「青春真的要翻頁了」。

蘇丹王大冒險會回歸嗎？ 網友留言狂刷敲碗

貼文曝光後，除了關注大怒神改造進度，也有大量網友在留言區點名另一項經典設施「蘇丹王大冒險」，紛紛敲碗希望能夠修復重啟，包括「跪求蘇丹王大冒險」、「還我蘇丹王」「什麼時候才能回來」等留言持續洗版。

「蘇丹王大冒險」曾是六福村極具代表性的沉浸式設施，斥資約12億元打造，全程約4分鐘，遊客需搭乘吉普車穿越多個中東冒險場景，包括鱷魚潭、巨蛇洞、木乃伊與噴火巨龍等橋段，曾吸引大量遊客排隊體驗。

蘇丹王大冒險為何停運多年？

六福村過去曾說明，「蘇丹王大冒險」因原廠零件停產，無法再進行維修與安全運作，目前原設施區域已進入重新規劃階段，是否以全新形式回歸，仍有待後續公布。

隨著「大怒神」確定換裝，六福村經典設施的世代交替，也再度引發遊客對園區未來發展的關注與期待。

