陪伴31年！SOGO敦化館正式熄燈 老顧客不捨

在地經營31年的SOGO敦化館於14日晚間正式熄燈，結束了這座被譽為「東區珠寶盒」的精品百貨地標的營業。這家自1994年開幕、曾創下全台百貨最高坪效和營業額紀錄的百貨公司，讓許多顧客和專櫃廠商感到不捨與感傷，紛紛在最後一天前來告別。SOGO董事長黃晴雯表示，敦化館的結束只是休止符，未來將在大巨蛋商場展開新頁，而原址的規劃雖原本計畫都更改建豪宅，但傳出可能至少延後十年。

SOGO敦化館正式熄燈。（圖／TVBS）

陪伴在地人31年的SOGO敦化館於14日晚間正式熄燈，許多老顧客表達了他們的不捨之情。有民眾特地在最後一天前來告別，表示感到非常可惜，認為約80%以上的人都會覺得很遺憾，不解為何這麼好的百貨公司要結束營業。另一位常客則提到，由於經常在此購物和用餐，對這裡的一切都很熟悉，敦化館的歇業確實讓人感到不捨，也會造成購物上的不便。

不僅是顧客，專櫃廠商在前來撤櫃時也流露出特別的感傷。一位專櫃廠商表示，他們已經與SOGO合作很長時間，最後一天的撤櫃工作讓他感到非常感傷。

SOGO敦化館被譽為東區珠寶盒。（圖／TVBS）

SOGO敦化館作為台灣第一間精品百貨，自1994年開幕以來吸引了眾多國際品牌進駐，並曾創下全台百貨最高坪效和營業額的紀錄。SOGO董事長黃晴雯表示，敦化館見證了許多人的婚姻和孩子的成長，過去這裡還設有游泳池、交誼廳和會員俱樂部等設施，為顧客留下了許多美好回憶。她相信敦化館的熄燈只是一個休止符，未來將迎來更璀璨的開始。

SOGO董事長黃晴雯表示敦化館留下許多美好回憶。（圖／TVBS）

黃晴雯進一步說明，忠孝和復興SOGO將持續深化服務，同時公司也會在明年開幕的大巨蛋商場展開新的一頁。至於敦化館原址的未來規劃，原本計畫進行都市更新並改建成豪宅大樓，但據傳可能至少延後十年，是否會有新業者承租目前仍充滿變數。

