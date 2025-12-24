陪你千千萬萬天！伊甸偏鄉長照機構串連「長照、醫療、社區」力量，實現在地終老
【記者張嘉誠／綜合報導】
清晨的中寮山風仍帶著涼意，伊甸南投耆福綜合式長照機構的交通車已啟程，準時前往各村落接送長輩。對85歲的陳春奶奶而言，每一天的旅程，都不像是出門，而像是回家――回到一個她熟悉、安心的「第二個家」。
從陌生到安心，奶奶笑說：「老師很好啊，他很愛我！」
陳春奶奶的兒子因工作經常出差，他放心不下母親獨自在家，兩年前便將她送到伊甸基金會位於中寮的伊甸南投耆福綜合式長照機構。剛到時，奶奶因陌生而緊張，心裡時時惦記著兒子。照服員蔡昀倪便陪在她身邊，幫她打電話向兒子報平安，用聊天、陪伴與細膩的觀察，讓她慢慢安定下來。
「這裡的老師很好啊，他很愛我！老師說做什麼，我就做什麼。」奶奶笑著說。初來乍到時，奶奶什麼都不熟悉，老師會一步一步帶著做，從運動、手作，到喝水、吃飯，彷彿生活中的每個小細節都有人牽著她的手。
在蔡昀倪的觀察中，多數剛來日照的長輩都有相同的不安：陌生、孤單，不知道自己「來這裡要做什麼」。透過溫柔的鼓勵、藉由有趣的活動轉移注意力，幾週後長輩們都會有明顯的進步。
日照中心的一天：有規律、有溫度，更有尊嚴
伊甸南投耆福綜合式長照機構的日常從早上九點開始：量血壓、喝水、暖身運動，是每天的儀式。上午課程多為動態的體適能、球類活動，讓身體維持最佳狀態；下午則安排藝能、美術、音樂照顧等靜態活動，透過創作與音樂輔療，讓身心同時獲得舒緩。
每天三點，是所有長輩最期待的點心時間。大家圍坐在交誼廳，邊吃點心、邊聊天，等候搭乘交通車返家。在群體生活中，長輩們會慢慢變得開朗，生活有了重心。
如今，陳春奶奶在這裡已超過兩年，和同伴一起上課、完成一件件手作作品，彷彿重新找回生活的節奏與心情。
偏鄉老化嚴重，日照中心讓長輩不只是被照顧，而是「變得更好」
南投中寮是典型的高齡偏鄉，人口老化率超過20%。機構主任張琬卿強調：「我們最重要的核心價值不是照顧，而是『增能』。」
來到這裡的長輩多為中度失能與失智，日照中心不是讓長輩躺著休息的地方，而是能「維持能力、延緩退化」的地方，因此會鼓勵長輩做自己辦得到的事，例如：自己洗碗、協助擦桌椅、掃地、發衛生紙、飯後收拾桌子等。
「我們不會強迫，但會引導，讓他們知道：自己仍然有能力、仍然有價值。如果長輩能多一點自我照顧，家人也會更輕鬆。」
張主任分享，有位八級重度失能的長輩，來了一段時間後，竟然能力提升到五、六級，雖然無法恢復全部功能，但延緩退化，就是對家庭最大的幫助。「失智的長輩更應該走進社區，他們的退化速度真的會變慢。甚至原本的能力會被重新啟動。」
許多長輩起初抗拒，覺得來日照是「被遺棄」。但來了一陣子後，他們會發現：「喔，我是白天來上課，晚上還是會回家」、「同村的鄰居、朋友都在這裡！」在日照中心，長輩不再孤單，更多了規律作息、陪伴與成就感。
專業團隊+社區力量，撐起全方位照護網
伊甸南投耆福綜合式長照機構在偏鄉扮演的不只是照顧者，更是整合醫療、長照與社區資源的重要據點。機構與草屯療養院合作，由營養師、職能治療師定期評估長輩的狀況，開立「運動處方」、追蹤水分與營養攝取，並協助家屬解讀長輩的健康數據。當長輩疑似有失智徵兆，草屯療養院「失智共同照護中心」也會提供專業評估，必要時由護理師陪同就醫，讓長輩與家屬獲得更完整的支持。
在多項服務中，最能回應偏鄉需求的，就是「輔具站」。在基金會支持下，耆福機構成立在地少見的輔具借用點，提供輪椅、助行器、便盆椅、沐浴椅等民眾日常最需要的輔具，且完全免費借用，讓長輩在居家與移動上更安心。
更重要的是，輔具站不只「借」，還能「修」。機構與伊甸的「阿萬師輔具清潔工場」長期合作，每年都會上山服務。輔具需要定期清潔、維修、螺絲檢查，一般家庭很難自行處理，因此阿萬師團隊除了協助日照中心長輩，也免費服務社區民眾與居服個案，只要有需要，都能把輔具帶來保養。這項服務讓輔具的安全性大幅提升，也讓偏鄉家庭真正感受到被支持。
主任說：「我們不只照顧長輩，也照顧家屬，甚至照顧外籍看護。」耆福機構像是一張溫柔的社區照護網，把醫療、長照、家庭與互助資源串在一起。
直面偏鄉日照最大難題，自培人才解決人力荒
偏鄉日照中心最大挑戰就是「人力不足」。社工、照服員常常一找就是半年，不是資格不符，就是不願意到偏鄉服務。為解決人力斷層，機構自 109 年起開辦「照顧服務員職訓班」，透過上課與實習觀察人才，挑選合適者留下來。目前已有兩名同仁從訓練直接加入團隊，穩定任職兩、三年以上。機構也歡迎高齡者二度就業，現有至少三名照服員是退休後回來服務。他們的生活歷練讓他們與長輩相處更像家人，是機構最珍貴的力量。
張主任表示，伊甸南投耆福綜合式長照機構成立 12 年以來，始終致力於讓長輩在熟悉、安全、資源充足的環境中安心變老，從人才培訓、交通接駁、醫療資源串接……，提供全方位的支持，希望長輩透過參與據點活動、結交朋友、與工作人員互動，延緩入住機構的時間，真正實現「在地終老」的願望。
伊甸邀請您一同支持「陪你千千萬萬天」，集結社會的力量，為偏鄉長輩打造溫暖友善的老後生活！詳情請上官網捐款頁面或洽捐款專線0800-025-885。
