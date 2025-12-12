陪你去看流星雨！陳美鳳喜收言承旭私訊 驚老友胡瓜出走《大集合》

【緯來新聞網】陳美鳳今（12日）典雅現身高欣欣、李國超婚禮，開心極了還興奮跳躍，即便一年出席無數婚禮、包很多紅包，但都是喜事就覺得很棒。忘年之交言承旭將合體沒有朱孝天的「F4」開演唱會，陳美鳳透露對方有貼心邀請，不過她剛好有工作，只好婉拒了。

陳美鳳拍手。（圖／記者陳明中攝）

陳美鳳認為「夫妻」，是這世界上沒有血緣關係，但是基本上要相伴最久的人，「找到一個頻率、相處起來很舒服是非常重要，我相信他們就是找到頻率相同的人，祝福他們結婚快樂、幸福滿滿」。



老友胡瓜今天宣布明年不再接手主持《綜藝大集合》，她並不清楚：「瓜哥應該有他的規劃吧，我覺得山不轉路轉，有一天搞不好就轉回來，我只是有問過，有一個新的節目要開始，他說還在籌備，我就說祝福、心想事成。」

陳美鳳開心舉起雙手。（圖／記者陳明中攝）

另一個好朋友言承旭，及將合體F4去上海開演唱會，陳美鳳說：「言承旭很貼心，他說19到21日在上海開演唱會，問我要不要去看，我很想但是我已經有活動，我非常感謝，但就是祝福他們演出成功，我想一切都是緣分吧！」



不過現在的F4其實是F3，被減一的朱孝天，曾聽言承旭有談論過此事？她緊急否認：「沒有！這倒沒有，我們只有分享工作上的一些事。」

