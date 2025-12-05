陪你安心變美的力量：晶心美醫診所40年信任之路 | ELLE

COPYRIGHT: Hearst Owned

在審美標準瞬息萬變的現在，變美已是不分性別年齡的熱門話題。儘管資訊爆炸、消息隨手可得，但看著醫學美容診所林立，以及琳瑯滿目的療程選項，不免陷入選擇焦慮，該如何找到適合自己的美？以及如何找到一家真正懂你又令人安心的診所呢？創辦人為資深專業整形名醫徐典雄，過去以「晶華美醫診所」之名深耕業界四十多年，憑藉正貨原廠產品、嚴謹醫療標準與細緻服務，累積長久的信任與口碑。如今，品牌更名為「晶心美醫診所」，延續原有精神以「醫療為本，陪伴為心」，透過長年醫療專業經驗為基礎結合同理顧客需求的角度，讓每一張臉的獨特輪廓，都能在安全與信任中找回自信美麗的理想樣貌。

以醫療為本定義原生之美，以陪伴為心重啟無慮自信

在競爭激烈的醫美產業，機器療程不斷推陳出新，比起只緊跟流行、講求速度效果與績效的商業模式，「晶心美醫診所」始終堅持不隨波逐流，選擇以最誠實卻最難得的理念：讓所有求美者安心變美。執行長徐浩維Damian視醫學專業作為「美」的基礎，回歸醫療是助人的本質，不迎合市場銷售話術，而是更重視與求美者的溝通，以同理的角度了解求美者真正想改變的地方，找出最適合每個人輪廓的優化方式。

身為整形外科專科醫師的鄭穎院長，帶領「晶心美醫診所」的醫師團隊，傳承整形名醫徐典雄創辦人「一眼看出客人真正需求」的專業敏銳度及多年醫療經驗，透過諮詢過程即刻了解求美者的真正需求，拒絕盲目追逐流行、複製貼上，而是幫助所有人在原有的基底上畫龍點睛，找到屬於自己的獨特美。「晶心美醫診所」用專業與溫度，精準詮釋了「安心變美」的真正意義。

專業與細節的藝術，從眼神到體態的全方位平衡美學

這次特別邀請到「晶心美醫診所」鄭穎院長，以醫師職人精神分享「晶心美醫診所」獨有的醫療美容哲學，她認真說道：創辦人徐院長以逾四十年臨床經驗一代傳一代，累積無數成功案例，打造出無可取代的經驗傳承與技術系統，代表性的「無痕眼袋移位手術」，也在創辦人無私地分享下傳授給當今許多知名的眼袋整形醫師。

鄭穎院長則是將傳承累積的經驗結合自身的專業與審美，創造出看不出整形感的「自然原生美」，她特別提到，無論是眼型、胸型皆會有對稱性問題，需要透過大量臨床經驗判斷臉部比例、與身體骨架，在原本不對稱的臉形或身形上規劃出最和諧的設計，同時保留個人特色來創造真實平衡，而非複製模板。鄭穎院長也強調在「晶心美醫診所」，醫師與求美者充分溝通後，會在安全與審美之間取得平衡並堅持醫療專業底線，並將每位求美者皆視為朋友般長期陪伴的對象，從年輕到熟齡，以醫師專業陪伴度過每個人生階段，維持美麗與自信！

陪伴式醫美的力量：「美是一種被理解的狀態，一場從心出發的重生。」

文章中不斷提及的「陪伴式醫美」，其實是源自以二代之姿接下診所的執行長徐浩維Damian，他認為以醫療為根基的「晶心美醫診所」不只是專業角色，更應像朋友般的存在，藉由充分傾聽、給予專業評估、減少徬徨與容貌焦慮。當與求美者成為長期的朋友，他們感受到的將不只是外貌變化，而是被理解、支持的安心感。執行長Damian打造的「陪伴式醫美」，是以貼近民眾角度去說明醫療內容，為此他創建診所官方YouTube頻道，持續不斷拍攝影片，期望讓更多人能了解醫美。同時執行長Damian也分享，曾有一位產後媽媽求美者，因身形走樣與容貌焦慮，失去了自信與生活節奏，過去喜愛的社群更是從此停更，但在經過晶心醫師團隊「一眼看出客人真正需求」的量身打造治療後，她重新看見鏡中美麗自信的自己，開始願意拍照打扮，做回自己、重新經營生活，這就是「晶心美醫診所」陪伴式醫美動人的寫照。關於未來，執行長Damian帶來更溫暖的願景，希望每次療程都不只是醫療體驗，而是情感交流的過程，透過理解求美者的生活、煩惱與夢想，傳遞醫療的本質是幫助與陪伴，創造業界所沒有的身心醫美，運用專業與信任的雙軌哲學實現身心一致的美。

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載