陪偵弘仁會水房涉洩密 律師孫全平遭拘提

檢警偵辦轟動全台的「台版柬埔寨」案，發現由竹聯幫弘仁會經營的水房與「藍道」杜承哲密切合作、同時追出3名律師涉嫌將偵查重要訊息洩露給水房高層，今年9月間將3名律師拘提到案後全諭知交保候傳。檢警順藤摸瓜，又查出律師孫全平涉有重嫌，今(11/12)日前往律師事務所及住居所共3處地點搜索，同時將他拘提到案。

「藍道」杜承哲於2022年9月至11月間召集傅榆藺（綽號S姊）、陳樺韋（綽號茶董）等人組織詐團，以假求職廣告誘騙求職者，並囚禁帳戶人頭。受害人一旦落入陷阱，手機、證件、存摺即遭搜走，接著被帶往秘密據點監禁。詐團在短短38天內囚禁61人，並在桃園與淡水兩處據點持續施暴，最後導致3名受害者死亡、不法金額高達3.9億元。

全案經士林地檢署指揮新北市刑大發動搜索約談，並將全案起訴後，台灣高等法院今年5月15日二審宣判，詐團主嫌「藍道」杜承哲與共犯洪俊杰、薛隆廷，三人維持無期徒刑、褫奪公權終身；另一名共犯王昱傑因參與程度相對較低，刑度獲減為有期徒刑26年。

新北市刑大在分析「藍道」杜承哲及其水房員工扣案手機後，發現與藍道密切合作的水房，幕後操控者為竹聯幫弘仁會成員陳韋綸、陳彥澄兄弟檔，因此報請台北地署由檢察官陳玟瑾組成專案小組積極偵辦。

專案小組查出，陳氏兄弟經營的水房，除了協助藍道的詐欺集團洗錢外，同時也幫助交友詐團、解除分期付款詐團、假檢警詐團，利用虛擬貨幣洗錢，自2021年4月迄今，不法所得高達3.5億，至少有120餘人被害。

專案小組還發現，陳氐兄弟聘請與幫詐團打官司的名律師鄭鴻威齊名的律師鄭皓文，一旦集團成員遭到逮捕，鄭皓文就會親自出馬陪偵，或是派案給律師單鴻均、秦睿昀，2律師會將陪偵內容告訴鄭皓文，鄭再轉給陳氏兄弟。

不僅如此，鄭皓文還會在辦理羈押禁見被告律見時，將被告的自白內容或是供述告知陳氏兄弟。最誇張的則是單鴻均，他在陪偵時竟偷偷開起手機通訊軟體，將陪偵筆錄直播給集團上游成員。

今年9月16日，檢警發動搜索，同時將3名律師拘提到案，檢察官訊問後以涉犯刑法洩密罪，諭知派案律師鄭皓文200萬元交保並限制出境出海及住居。另外直播洩密律師單鴻均80萬元交保、陪偵洩密律師秦睿昀50萬元交保。

專案小組在分析卷證後，又查出律師孫平全共謀涉犯洩密罪，因此在今日發動搜索，同時將他拘提到案。

