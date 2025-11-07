陪偵通風報信助詐團高層潛逃 律師涉洩密、藏匿人犯被訴

台北地檢署。呂志明攝



台北地檢署在去年偵辦一起詐欺案件，從相關被告查扣的手機的對話記錄，發現名律師曾伯軒接受詐團主謀陳冠樺委任，分別在新北地檢署、台北地檢署陪偵遭逮捕的車手，竟將檢方偵查內容洩露給陳男，讓他事先掌握訊息潛逃出境，台北地檢署調查後，認為曾伯軒涉犯《刑法》洩密、藏匿人犯等罪，依法起訴。

檢警查出，以陳冠樺為首的詐欺集團，自2024年間，先後在新北市、桃園市等多處地點成立水房、人頭帳戶、車手等據點，另外入主一些體質不佳的公司，並找人頭羅榮義、穆怡君、吳英豪、黃勝偉、呂孟修(另案偵辦)、集團成員蕭珮菱、陳羿宇(已殁)等人充當該公司人頭負責人。

這些人頭公司再前往銀行辦理銀行帳戶，並將帳戶的存摺、印章、提款卡、網銀帳密、公司企業憑證等資料交給詐團，詐團再以假投資、假檢警的方式，訛詐16名被害人，致使這16人陷於錯誤，總共匯款7450萬元到詐團指定的帳戶。

去年12月間，台北地檢署指揮新北市刑大，發動搜索，並拘提相關被告到案，並在今年6月19日，以涉犯《詐欺危害防制條例》等罪，將集團成員16人依法提起公訴，但主謀陳冠樺早已潛逃出境，檢察官除了發布通緝外，繼續深入追查。

檢警在分析車手被查扣手機的通聯紀錄發現，當去年12月發動搜索拘提行動時，主謀陳冠樺為了要掌握檢警偵辦的進度，找了律師曾伯軒陪偵1名關鍵的車手吳俊穎，曾伯軒將陪偵獲悉的偵辦進度回報給陳冠樺。不僅如此，新北地檢署在偵辯該集團另名車手涉案部分，陳冠樺再度找了曾伯軒陪偵，曾再將陪偵內容回報，陳冠樺在掌握檢警偵辦進度後，從容潛逃出境。

