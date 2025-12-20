陪兒子打籃球被兒子放鳥 老爸竟失控揍兒

圖李男陪兒子打籃球被兒子放鳥，竟失控揍兒，被雄院判罪。（資料照）

李姓男子陪兒子打籃球，兒子半途因跑去找同學玩棒球，竟情緒失控揍兒子，李妻憤而提告。雄院審結，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判李男拘役三十日，不得易科罰金。可上訴。

判決指出，一一四年三月八日下午四時許，李男和八歲兒子到高市鳳山區某國小籃球場打球，兒子突然跑掉去找同學玩樂樂棒球，李男就叫兒子回來，但兒子不聽，李男失控揍兒子完後，把兒子拉回家。

李兒回家後，媽媽看到兒子臉部紅腫， 詢問知兒子被李男呼巴掌、壓地磨擦，就氣得帶著兒子到醫院驗傷，並報警提告。

雄院審理時，李男坦承有出手教訓兒子，但辯稱是兒子不服管教，還拿籃球丟他，其係為保護教養小孩，並無傷害、強制的犯意。

但法官綜合相關事證，認定李男管教過當，因此依成年人故意對兒童犯傷害罪判他拘役三十日，不得易科罰金，