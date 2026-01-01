陪千人哭迎新年楊貴媚嘆青春不再

延續2024年「大安森林一邊哭（一邊看電影）一邊跨年」活動，導演蔡明亮、李康生、楊貴媚在跨年夜重返大安森林公園，並將放映銀幕豪華升級，帶來去年9月於威尼斯影展完成世界首映的《愛情萬歲》4K數位修復版，成為歷史性的亞洲首映。活動主打「不用勉強開心慶祝」的跨年方式，讓民眾在電影中釋放情緒、獲得療癒。

跨年活動由紀錄片《數電影的人》揭開序幕，接著在DJ林貓王配樂下放映白景瑞導演的默片《台北之晨》，以60年前的台北影像預告城市黎明。即使天空不斷下著雨，近千名觀眾仍穿著雨衣守候，全場在《愛情萬歲》主創入座時爆出歡呼，楊貴媚連續7分鐘不間斷哭泣的經典結局，更受到共同觀影的溫馨氛圍感染，讓所有人又想哭又想拍手叫好。

蔡明亮分享片中由李康生父親客串的畫面，感性表示每年都希望再看見他一次，令觀眾動容。李康生形容重看電影帶著淡淡哀愁，但能與觀眾跨年感到幸福，楊貴媚打趣說：「剛剛有點小擔心，中間看電影的時候有兩陣雨下得很大，我有偷偷回頭看，發現都沒有人離場！」也感謝數位修復讓細節重現，自虧與李康生已「青春不再」。